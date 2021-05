VIDÉOS | Play-offs NBA: Jayson Tatum et Kawhi Leonard maitiennent leur team dans la course

Boston, porté par un phénoménal Jayson Tatum, auteur de 50 points, a vaincu Brooklyn à l’arraché 125-119. Kawhi Leonard a lui aussi été déterminant dans la victoire des Los Angeles Clippers à Dallas 108-118.

Les Celtics et les Clippers ne sont plus menés que 2-1 dans leur série du premier tour des playoffs de la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

Après deux défaites laissant augurer d’un «sweep» (coup de balai) en quatre matches, tant l’écart paraissait grand entre les deux équipes, les Celtics ont profité du réveil de leur star. Limité à 31 points sur l’ensemble des deux premiers matchs, l’ailier All-Star a inscrit 50 inscrits (16/30, 7 ast, 6 rebs). A 23 ans, Tatum est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à marquer au moins 50 points en playoffs, derrière Rick Barry (1967) et Michael Jordan (1986).

Les Bostoniens ont aussi pu compter sur Tristan Thompson, qui a joué son meilleur match de la saison (19 pts, 13 rebs), et les tireurs longues distances Marcus Smart (5/8 à 3 pts, 23 pts), tout comme Evan Fournier (4/7 à 3 pts, 17 pts).

Il fallait bien cela pour contrer le «Big3» brooklynien. James Harden a aligné 41 points (10 ast, 7 rebs) et Kevin Durant 39 (9 rebs, 4 steals). Seul Kyrie Irving, un ancien de Boston, a un peu déçu avec à peine 6 tirs rentrés sur 17 (16 pts).

Après deux défaites inattendues à domicile contre Dallas, les Clippers ne pouvaient plus se permettre de perdre. Kawhi Leonard s’est mis en mode playoffs (36 pts à du 13/17, 8 rebs) tout comme Paul George (29 pts, 7 rebs). Les Angelinos ont renté dans l’ensemble 58% de leurs essais au panier. Ces performances étaient bien nécessaire face à ce diable de Luka Doncic tout proche d’un triple double (44 pts, 9 ast, 9 rebs) et qui permis aux Mavericks de compter 19 points d’avance dans le premier quart (30-11) pour la plus grande joie des 17.705 spectateurs la plus grosse assistance cette saison en NBA.

Atlanta a repris l’avance dans sa série face à New York et mène 2-1 au terme de sa victoire à domicile dans le 3e match 105-94. La belle adresse au-delà du demi-cercle (16/27) aura eu raison des Knicks bien emmenés par Derrick Rose (30 pts, 13/21 aux tirs, 6 rebs, 5 ast). Le meneur vedette d’Atlanta Trae Young a fini la rencontre avec 21 points et 14 passes décisives à son crédit.