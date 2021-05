Balades, concert, expo… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

EXPOSITION

Braine-le-Château

«Essentiel» Jusqu’au samedi 6 juin, la Maison du Bailli accueille les œuvres d’artistes de tout le Brabant wallon. Peinture, aquarelle, dessin, sculpture… Styles créatifs d’hier et d’aujourd’hui. Réservation sur le site communal de Braine-le-Château. Maximum 4 personnes toutes les 30 minutes. Entrée gratuite. Grand-Place, 20.

https://www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative/agenda/exposition-essentiel-des-artistes-du-brabant-wallon

VISITE GUIDÉE

Villers-la-Ville

Visite didactique du vignoble de l’abbaye Tous les premiers samedis du mois, l’abbaye de Villers-la-Ville ouvre les portes de son vignoble pour faire découvrir l’histoire et la création du vin villersois. Le 5 juin, à 14 h 30, les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre plus sur la plantation, le choix du cépage, mais aussi sur la confrérie qui s’occupe du vignoble. La visite se termine par une dégustation, soit de son vin primeur, soit, si le stock est épuisé, d’un vin bio belge. Durée: entre 1 heure 30 et 2 heures. Participation: 15€ par personne, avec accès au reste de l’abbaye. Réservation sur le site de l’abbaye. Rue de l’Abbaye, 55.

https://villers.be/fr/visite-vignoble

SPECTACLE

Genappe

«Le four à bois, la caravane passe!» Dans le cadre de l’exposition annuelle des Ateliers du Léz’arts qui se déroule ce week-end, le centre culturel de Genappe convie les visiteurs à assister à un spectacle en plein air. Ce dimanche 30 mai, à 15 h 30, les enfants dès 6 ans et leurs parents découvriront un spectacle ludique et clownesque sur le thème de la fabrication du pain au levain. «Le four à bois, la caravane passe!» raconte l’histoire de Madame Bizzcuit qui souhaite faire revivre sa boulangerie en créant une «réserve boulangère mobile» afin de promouvoir la fabrication traditionnelle du pain au levain… Dans le jardin du «38». Gratuit. Réservation indispensable: 067 77 16 27, reservation@ccgenappe.be. Rue de Bruxelles, 38.

https://www.ccgenappe.be/2021/05/04/spectacle-le-four-a-bois-la-caravane-passe/

CONCERT

Incourt

Fabrizio Graceffa (guitare) Depuis le premier confinement, Fabrizio Graceffa fait trembler les cordes de sa guitare et compose de nouveaux morceaux. Maintenant que la culture peut doucement se remettre en place, le guitariste de Sart-Risbart présentera le vendredi 4 juin, à 20 h, l’étendue de son travail lors d’un concert dans le jardin du théâtre de musique Travers. Il y présentera son nouvel album, intitulé «Gardens». Réservation conseillée: 0476 97 21 42, jules@travers.be. En prévente: 10€. À l’entrée: 15€. Gratuit pour les moins de 15 ans. Rue Alphonse Robert, 70.

https://www.travers.be/index.php?page=eglise-sart-risbart

BALADES

Genappe

À la découverte des produits du terroir à vélo Ce samedi 29 mai, le Relais du visiteur propose une balade vélo à la découverte des producteurs locaux. Check-up des vélos à 10 h, puis départ pour cette balade longue de 10 à 15 km à travers les campagnes de Genappe. Participation gratuite. Réservation indispensable: 067 77 16 27, reservation@ccgenappe.be. Rue de Bruxelles, 38.

https://relaisduvisiteur.be/evenement/balade-a-velo-a-la-decouverte-des-produits-du-terroir/

Ottignies-LLN

«Cherchez la petite bête» Ce dimanche 30 mai, en plus de l’exposition des photographies d’Harry Fayt, le Bois des Rêves organise un parcours musical pour les familles. Si les visiteurs tendent l’oreille, ils pourront entendre le bruit des papillons, des bourdons ou encore des fourmis. En plus de la promenade, la plaine de jeux est accessible et la brasserie est ouverte. Activité gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Allée du Bois des Rêves, 1.

https://www.boisdesreves.be/

EN EXTÉRIEUR

Perwez

«Journée herbes folles» Le centre culturel, le Grimoire d’Éole et la Fondation Désiré Jaumain organisent une journée en extérieur autour du potager. Le samedi 29 mai, dès 10 h dans les jardins du SCAJ et au jardin partagé, une multitude d’activités seront proposées aux petits et aux grands: construction de nichoirs à mésanges, atelier pochoir à partir d’herbes folles, contes, etc. La liste complète des activités se trouve sur le site du centre culturel. Réservation indispensable. La plupart des activités sont gratuites. Rue Émile de Brabant, 43.

https://www.foyerperwez.be/evenement/le-potager-et-ses-herbes-folles-a-perwez/

Grez-Doiceau

«La ferme enchantée» La ferme pédagogique «Ferme et compagnie» ouvre une nouvelle fois ses portes ce samedi 29 mai. Elle invite les familles à (re)découvrir les animaux de la ferme via un parcours balisé. Activités diverses pour les petits, dont une «enquête magique». Durée: environ 2 heures. Entrée: 10€ pour les 2-11 ans; 13€ à partir de 12 ans. Il est nécessaire de planifier son arrivée à la ferme en réservant sur la billetterie de l’ASBL Ferme et Compagnie. Rue du Grand Royal, 2.

https://www.billetweb.fr/la-ferme-enchantee