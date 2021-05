VIDÉOS | Marco Simonini, nouveau visage parmi les arbitres pros: «Tu râles, mais pourrais-tu faire mieux que lui si t’étais à sa place?»

Football: on a rencontré Matonga Marco Simonini, nouveau venu chez les arbitres professionnels.

Le «Professional Refereeing Department» a décidé de promouvoir 2 arbitres et 5 assistants dans le football professionnel en vue de la saison prochaine. Matonga Marco Simonini (26 ans) sera l’un de ces nouveaux visages. À l’instar de ses collègues promus, avant d’espérer arbitrer en D1A, il devra néanmoins passer par l’étape D1B.

On a rencontré le Bruxellois à Molenbeek, au stade du Sippelberg. Une interview qu’il a parfaitement maîtrisée, entre motivation, bonne humeur et anecdotes…

À peine l’enregistrement lancé – voir les interviews vidéo sur notre site -, celui que tout le monde prénomme Marco, plutôt que Matonga Marco, avoue que quand il jouait au foot, il n’était jamais le dernier à être en désaccord avec les arbitres…

«J’avais un fort tempérament et je râlais toujours sur les décisions de l’arbitre», sourit-il. «À un moment, je me suis dit: ‘Marco, tu râles, mais est-ce que tu pourrais faire mieux que lui si t’étais à sa place?’ Je me suis lancé petit à petit, j’y ai pris goût.»

Et pourtant, arbitrer, ça peut clairement être «le rôle ingrat, on peut le dire». Malgré cela, «au fur et à mesure, c’est devenu vraiment une passion. Je me suis habitué, ça m’a forgé un vrai caractère, je suis devenu plus mature, beaucoup plus responsable. Dans la vie de tous les jours, ma personnalité, on la ressent, et c’est grâce à l’arbitrage que je suis comme ça. Je suis quelqu’un de très humble et de très simple, je ne me casse pas la tête, je n’aime pas stresser, je suis très calme.»

Il n’y a aucune certitude, déjà au niveau du corps, ça peut s’arrêter n’importe quand.

Il sait ce qu’il vaut, mais son créneau, c’est d’y aller «étape par étape», comme il l’a répété tout au long de notre entretien, tel un fil rouge. Le fameux «match par match» que l’on entend à longueur de saison.

«C’est très difficile d’avoir un plan de carrière dans ce monde-là», poursuit le futur avocat. «Il n’y a aucune certitude, déjà au niveau du corps, ça peut s’arrêter n’importe quand. Progressivement, je gravis les échelons jusqu’où je peux aller. Je ne me permets pas de rêver, je reste les pieds sur terre. Même là, quand j’ai été annoncé promu dans le football professionnel, j’étais content mais je me suis directement dit ‘Marco, de retour au boulot’. C’est ça, ma mentalité, et ça m’a toujours réussi.»

«Apprendre, faire (ses) marques, (ses) dents en D1B», insiste celui qui cite Collina, De Bleeckere et Nzolo quand on l’interroge sur les arbitres qui l’ont inspiré.

À partir de la semaine prochaine, il commencera une préparation de six semaines en vue de tests physiques mi-juillet. «Et après, j’aurai mes premiers matches amicaux et puis mes premiers matches en D1B. Je suis très excité. Je suis quelqu’un qui aime bien être en situation où il faut prouver ce qu’on vaut. Là, c’est vraiment idéal comme situation pour moi de pouvoir montrer toutes mes qualités dans le football professionnel.»

Des qualités physiques notamment, qui sautent aux yeux quand on se retrouve face au Bruxellois et qu’il déboule en sifflant et en brandissant le carton. Il en impose. «Ça m’a beaucoup aidé face aux joueurs. Après, ça ne fait pas tout, il faut savoir se faire respecter dans son management, dans sa prise de décision. J’essaie de communiquer un maximum, quand ça se fait dans le respect. S’il faut sanctionner, réprimander, je n’hésite pas, je suis le premier à le faire.»