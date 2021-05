Après Sinner, Musetti pour Goffin: «Il est très talentueux, il faudra jouer plus vite»

David Goffin (ATP 13) entamera lundi ou mardi le dixième Roland-Garros de sa carrière. Le Liégeois, 30 ans, tâchera d’y rebondir après une période difficile marquée par une blessure à l’adducteur droit et des défaites précoces aux tournois ATP Masters 1000 de Rome et ATP 250 de Lyon.

Il affrontera au premier tour l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), 19 ans, vainqueur de l’Open d’Australie junior en 2020, et demi-finaliste à Acapulco et Lyon.

«Après ma défaite à Lyon, on a vraiment bien travaillé», a-t-il raconté vendredi en conférence de presse. «On a essayé de refaire une bonne préparation pour le tournoi. Je me sens mieux sur le court et plus en confiance à l’entraînement. J’ai encore demain et après-demain pour me régler. Cela va mieux et je dois continuer dans cette voie pour essayer de retrouver ce jeu de jambes qui me permet de jouer longtemps avec une bonne intensité et ce relâchement qui fait que ma balle va vite, que je peux la prendre tôt et gêner mes adversaires même sur terre battue. Et cela, ça va m’aider pour mon premier tour.»

Clin d’œil du destin, David Goffin avait déjà dû affronter un jeune et talentueux Italien, Jannik Sinner, l’an dernier au premier tour de Roland-Garros. Et cela ne s’était pas bien passé, avec une défaite cuisante 7-5, 6-0, 6-3 sur le nouveau court Philippe Chatrier. Le N.1 belge espère donc que l’histoire ne se répétera pas.

«Après Jannik l’année dernière, c’est effectivement le deuxième», a-t-il souri. «C’est Musetti cette fois. C’est un joueur très talentueux. Il est encore jeune, mais déjà costaud physiquement. C’est quelqu’un qui se sent également à l’aise sur terre battue, avec sa technique, la manière dont il joue, avec des frappes plus hautes, lourdes et liftées. Il se tient assez loin derrière sa ligne de fond. Il faudra jouer plus vite que lui, car s’il a le temps, il sera dans un fauteuil. Avec l’insouciance de son âge, il va être dur à jouer. Je vais essayer de produire le meilleur tennis possible. Et c’est sûr que quand j’arrive à couper les angles et prendre les balles tôt, je peux ennuyer ce genre de joueur.»