Pays-Bas: accélération des assouplissements et fin prochaine du confinement

Les Pays-Bas vont accélérer l’entrée en vigueur d’un certain nombre d’assouplissements des mesures sanitaires. Ils débuteront le 5 juin au lieu du 9 juin, a indiqué le Premier ministre sortant Mark Rutte vendredi soir. Selon M. Rutte, l’assouplissement «signifie de fait la fin du confinement».

À partir du 5 juin, chaque Néerlandais pourra recevoir chez lui quatre personnes par jour, contre deux actuellement. Les musées, cinémas et théâtres peuvent également rouvrir. Les restaurants et cafés sont autorisés à accueillir un maximum de 50 personnes, mais avec des réservations et des places fixes.

Les heures d’ouverture sont prolongées. Désormais, le secteur de la restauration pourra recevoir les clients de 6 à 22h00, à l’intérieur comme à l’extérieur.

En outre, il y aura également des assouplissements pour le sport. Les sports en groupe seront à nouveau autorisés, mais pour les adultes un maximum de cinquante personnes s’appliquera.

Le prochain cycle d’assouplissement sera avancé du 21 juillet au 30 juin. À partir de cette date, les citoyens des Pays-Bas pourront recevoir huit personnes à domicile et la capacité maximale des restaurants et cafés sera portée à cent personnes. De plus, la restauration pourra alors rester ouverte jusqu’à minuit. Par ailleurs, les compétitions seront à nouveau autorisées.

Les personnes de plus de 18 ans ne pourront recevoir leur première dose de vaccin qu’à la mi-juillet, a indiqué pour sa part le ministre de la Santé Hugo de Jonge. Le programme de vaccination contre le coronavirus est retardé d’environ deux semaines en raison des problèmes d’approvisionnement chez le producteur Janssen. «Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour donner à tout le monde la première injection. Au lieu de début juillet, ce sera mi-juillet», a déclaré M. de Jonge.