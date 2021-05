Roland-Garros: Elise Mertens hérite de Storm Sanders, Greet Minnen retrouve Petra Kvitova

Elise Mertens (WTA 15) débutera les Internationaux de France de tennis contre l’Australienne Storm Sanders, 161e mondiale et issue des qualifications.

Greet Minnen (WTA 125), qui a aussi remporté trois matches afin de se hisser dans le tableau final, est tombée sur un gros morceau. Elle jouera son premier tour contre la Tchèque Petra Kvitova, 12e mondiale et double demi-finaliste à Roland-Garros. En début de saison, Minnen avait été battue par la Tchèque au premier tour de l’Open d’Australie.

Mertens, 15e mondiale et tête de série N.14, défiera pour la première fois Sanders, 26 ans, qui dispute son premier tableau final à la Porte d’Auteuil. La Britannique Heather Watson (WTA 71) au 2e tour et la Grecque Maria Sakkari (WTA 18/N.17), au tour suivant, sont les prochains adversaires les plus probables de la Belge.

Tombée au premier tour du tableau final en 2020, Greet Minnen s’est une nouvelle fois extirpée des qualifications quelques mois plus tard. La joueuse de 23 ans devra s’employer si elle veut faire mieux. En effet, Minnen est tombée sur une des joueuses les plus expérimentées du circuit: Petra Kvitova. Double lauréate de Wimbledon, la Tchèque de 31 ans compte 28 titres. En 2020, Kvitova avait atteint le dernier carré à Paris, battue par Sofia Kenin. Elle avait déjà signé pareille performance en 2012.

Ce sera le 3e duel entre Minnen et Kvitova, le 2e sur terre après une défaite en deux sets à Stuttgart en 2019 (6-1, 6-4). En début de saison, Kvitova s’était imposé 6-3, 6-4 contre la Belge à Melbourne Park.

Alison Van Uytvanck (WTA 67) débutera contre l’Italienne Martina Trevisan (WTA 97). Au 2e tour ce sera la Britannique Johanna Konta (WTA 20/N.19) qui devrait se présenter face à elle pour autant que la Belge passe le premier tour. Depuis son opération au genou le 24 février et sa revalidation, elle n’a pas gagné le moindre match en simple.