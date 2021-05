Jordi Condom entraîneur de Seraing: «Je sais travailler avec un double objectif»

Ce vendredi en fin d’après-midi, le RFC Seraing a présenté Jordi Condom, son nouvel entraîneur.

Nous vous l’annoncions ce jeudi: l’Espagnol Jordi Condom (51 ans), ex-coach et directeur sportif de l’AS Eupen cette saison, a été choisi par le club de Seraing pour diriger l’équipe la saison prochaine en D1A. Il a signé un contrat de deux ans, comme confirmé par le président Mario Franchi ce vendredi.

Jordi Condom succède ainsi à Emilio Ferrera, parti du côté de La Gantoise.

Après avoir dirigé Eupen et Roulers, et après son expérience comme adjoint à Al-Arabi (Qatar), Jordi Condom va tenter de relever un sacré défi du côté du Pairay, chez des Métallos fraîchement promus au sein de l’élite.

«Seraing, c’est une belle opportunité pour moi d’être T1 ici en Belgique. L’idée, c’est de faire grandir des jeunes joueurs qui vont intégrer le projet. On doit appliquer la philosophie de jeu qui colle à ce projet. Tout ça, dans un championnat très particulier que je connais désormais depuis 2012: le football belge. J’ai le sentiment d’être au bon endroit car, comme je l’ai fait à Eupen ou à l’Académie Aspire, je sais ce que c’est que de travailler avec un double objectif de résultats et de développement des joueurs» a-t-il confié ce vendredi dans la salle de presse du Pairay. «Je suis passé par le Barça, mon ADN, c’est le jeu à l’espagnole de ces dernières années. Mon idée, c’est aussi de faire progresser les jeunes et de les intégrer au bon moment, dans le cadre idéal.»

Directeur sportif chez les Pandas cette saison, il avait annoncé qu’il souhaitait retrouver le costume de coach. «Ma carrière d’entraîneur n’est pas terminée» nous confiait-il par exemple en février dernier, à l’occasion d’une interview parue dans nos colonnes.

Il arrive avec un adjoint: Manel Exposito?

Le président Mario Franchi (au centre), le nouveau coach Jordi Condom (à droite) et le directeur sportif Philippe Gaillot. BELGA Face à l’immobilisme ambiant du côté d’Eupen, le Catalan a pris les devants et accepté le challenge proposé par le club sérésien.

«J’étais toujours sous contrat à Eupen mais j’étais en fin de contrat et rien ne bouge de toute façon au niveau du club (sic). Ici, je suis à 100% pour Seraing et je ne veux plus parler d’Eupen.»

Jordi Condom arrive à Seraing avec un adjoint. «On ne donne pas encore son nom car ce n’est pas signé» dixit Mario Franchi. Manel Exposito, T2 de Condom, Makelele et San José à Eupen, arrive lui aussi en fin de contrat. Forcément, les regards se dirigent vers lui. Marc Grosjean, passé lui aussi par Eupen restera en poste au sein du staff.

Sportivement, l’objectif des promus sera évidemment le maintien. Le noyau devrait être composé de joueurs du groupe actuel, de renforts prêtés par Metz «et on verra s’il faut recruter à certaines positions. Je reste sur une année comme directeur sportif, donc j’ai aussi mes contacts» sourit Jordi Condom.