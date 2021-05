Massimiliano Allegri revient sur le banc de la Juventus en remplacement d’Andrea Pirlo

La Juventus a confirmé vendredi le retour comme entraîneur de Massimiliano Allegri, en remplacement d’Andrea Pirlo, remercié plus tôt dans la journée.

Allegri, 53 ans, a entraîné la Juventus de 2014 à 2019, remportant cinq fois le championnat et quatre fois la coupe d’Italie. Il avait aussi mené le club en finale de la Ligue des Champions à deux reprises, en 2015 et 2017.

Allegri remplace Andrea Pirlo, remercié plus tôt dans la journée après une seule saison. Pour sa première expérience sur un banc de touche, Pirlo a remporté la coupe et la supercoupe d’Italie, mais il a terminé quatrième du championnat, ne pouvant poursuivre la série de neuf titres consécutifs des ‘Bianconeri’, et a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par Porto.

«Massimiliano retrouve un banc qu’il connaît très bien, un club qu’il aime et qui l’aime, pour entamer un nouveau voyage ensemble, vers de nouveaux objectifs», a indiqué la Juve dans un communiqué. «Nous nous étions dit au revoir il y a deux ans avec un message: ‘History Alone’, remis par notre président au ‘Mister’. Une accolade et un maillot sur lequel il était écrit, en deux mots, toute l’expérience d’Allegri à la Juve. La beauté de l’histoire, c’est qu’elle ne s’arrête jamais. Et dans le football, cela signifie un concept présent dans notre ADN: la plus belle victoire est la prochaine. Toujours. Nous sommes prêts à repartir avec Allegri, à construire ensemble notre futur, avec son énorme professionnalisme, sa force mentale, avec ses trouvailles géniales capables de rebattre les cartes, sur le terrain et en dehors. Avec son sourire, une sorte de ‘signature’. Avec sa façon de comprendre le football et la vie: la simplicité, le désir de dédramatiser, l’engagement à profiter de chaque beau moment que la vie à la Juventus peut et va apporter.»

Ancien joueur notamment de Cagliari, Pérouse et Naples, Allegri a dirigé dans sa carrière la SPAL, Sassuolo, Cagliari et l’AC Milan, avec qui il avait gagné le titre en 2011, avant de rejoindre la Juventus.

Mercredi, la Juventus s’était séparée de son directeur sportif, Fabio Paratici.