Ysaline Bonaventure stoppe la collaboration avec son coach Arthur de Greef, dans la tourmente

La Stavelotaine n’est plus coachée par Arthur de Greef, actuellement suspendu dans le cadre d’une enquête.

Coachée par Arthur de Greef depuis plusieurs mois, la Stavelotaine Ysaline Bonaventure a décidé de mettre un terme à leur collaboration.

«Au vu des événements de ces derniers jours c’est avec tristesse que ma collaboration avec Arthur doit prendre fin. Ayant besoin d’un coach qui puisse m’accompagner à l’étranger, les choses ont fait que la collaboration n’était plus envisageable. Déçue de la tournure des événements mais je ne souhaite faire aucun commentaire.

Me concernant, je vais me concentrer sur la suite de ma saison, avec Wimbledon qui arrive bientôt et essayer petit à petit de retrouver un coach qui puisse intégrer mon staff. A très vite sur les courts», a posté sur sa page Facebook la joueuse, qui s’était déjà déplacée à Roland-Garros sans coach.

Pour rappel, le Belge ainsi que deux autres joueurs, Romain Barbosa et Alec Witmeur font l’objet d’une enquête criminelle et d’une enquête de l’Agence internationale d’intégrité du tennis (ITIA). Les trois joueurs de tennis ont été provisoirement suspendus jeudi par le professeur Richard McLaren, le Conseiller-auditeur anti-corruption nommé par le TAS.