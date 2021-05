Vérone change d’entraîneur, le 8e club du Top 10 de Serie A à le faire

L’Hellas Vérone a annoncé à son tour vendredi le départ de son entraîneur, Ivan Juric, poursuivant une valse des entraîneurs d’une ampleur inédite en Italie avec huit des dix premiers de la Serie A qui ont décidé de renouveler leur banc.

Sur le Top 10 de l’exercice 2020-21 clos dimanche dernier, seuls Milan (2e) et l’Atalanta Bergame (3e) repartiront la saison prochaine avec les mêmes entraîneurs, Stefano Pioli et Gian Piero Gasperini.

Tous les autres se sont lancés dans un jeu de chaises musicales, fréquent à cette période de l’année mais qui atteint cette saison des proportions rarement vues.

Le départ d’Ivan Juric de Vérone, après deux saisons à l’Hellas conclues aux 9e et 10 places, fait ainsi suite à tous ceux déjà annoncés: Antonio Conte (Inter Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Gennaro Gattuso (Naples), Simone Inzaghi (Lazio Rome), Paulo Fonseca (AS Rome), Roberto De Zerbi (Sassuolo) et Claudio Ranieri (Sampdoria).

Selon plusieurs médias italiens, Juric, 45 ans, devrait rejoindre le Torino