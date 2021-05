Les Belges ont donné moins d’objets d’occasion en raison de la crise sanitaire

Le coronavirus a eu des conséquences sur les points de vente physiques du secteur de la seconde main: 73,7% des Belges ont donné un ou plusieurs objets au cours des 12 derniers mois pour la revente, contre les 85,9% un an plus tôt, ressort-il d’une enquête réalisée auprès d’un peu plus de 2.000 Belges à la demande de 2ememain, Troc, Cash Converters et De Kringwinkel.

Le nombre de personnes qui ont vendu des objets en seconde main a légèrement diminué lui aussi, après des années de hausse constante: 42,9% ont vendu quelque chose ces derniers mois, contre 43,7% l’année d’avant, selon les résultats de l’enquête.

Les enseignes ont par ailleurs fait savoir que les fréquentations sur les sites pour des articles tels que des vélos et ou des articles pour embellir le jardin ou les terrasses étaient - assez logiquement en raison du confinement - en hausse, tout comme les articles multimédias.

L’année dernière, les dons et les ventes ont été moins importants, il est donc logique que les achats d’occasion ont été nettement moindres aussi, ont précisé les auteurs de l’enquête. Ainsi, 35% des Belges ont acheté quelque chose en seconde main au cours de ces 12 derniers mois, contre 39,1% l’année d’avant.

L’année dernière, les acheteurs d’articles de seconde main ont dépensé en moyenne 124,6 euros dans des articles de seconde main. Pour 17,2% d’entre eux, ce montant dépassait les 200 euros.

Pour cette enquête, 2.000 Belges ont été interrogés entre 18 et 26 mars 2021, avec une marge d’erreur maximale de 3,02%, ont précisé les auteurs.