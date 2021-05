10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le Giro d’Evenepoel analysé par Patrick Lefevere; 50 gîtes et un hôtel-restaurant: le futur du domaine du Celly; du Brésil à Waremme: le surprenant parcours de cet agent de joueurs qui a conquis le monde… Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 28 mai 2021.

1. INTERVIEW | Patrick Lefevere: «Si Remco peut gagner un grand Tour? Ça reste le but»

Patrick Lefevere tire le bilan du Giro d’Evenepoel et précise qu’il pourrait participer aux championnats de Belgique.

2. Cinquante gîtes et un hôtel-restaurant au Celly, à Sainte-Ode

Le domaine du Celly, sur la colline qui sépare Lavacherie (Sainte-Ode) à Prelle (Tenneville), devrait connaître un coup de «boost» dans les prochains mois en accueillant un projet d’accueil touristique avec une cinquantaine de gîtes, un hôtel et le château du Celly qui sera transformé en restaurant. Le tout dynamisé par la société Mamm-Ut qui a été retenue par un jury mis en place par la Province.

3. La ministre Glatigny lance un plan à la conquête des sportives

En Wallonie et à Bruxelles, les femmes ne se bousculent pas au sein des clubs de sport. Selon différentes études, 70% des affiliés à une fédération sportive sont des hommes. Du côté des conseils d’administration, c’est encore pire: seulement 7% des postes à responsabilités sont occupés par des femmes.

La ministre des Sports vient de présenter les grandes lignes du plan «Sport au féminin».

4. Il est temps de préparer votre programme (f)estival en province de Luxembourg

Parmi 26 festivals en province de Luxembourg, 15 auront lieu. Petit tour d’horizon des rendez-vous immanquables pour un été riche en musique!

5. RENCONTRE | Du Brésil à Waremme: le surprenant parcours de Bruno Santos, agent de joueurs qui a conquis le monde

Yves Bircic Originaire de Waremme où il a vécu pendant 7 ans, le manager Bruno Santos vit un rêve éveillé. Retour sur sa folle ascension.

6. Les chiffres précis des suicides difficiles voire impossibles à obtenir

1 782 décès par suicide ont été recensés pour l’année 2018. Un chiffre qui se situe dans la triste moyenne de ces dernières années mais qui serait 20% en deçà de la réalité. On vous explique pourquoi les données précises en matière de suicide sont difficilement compilables.

7. À Antoing, on connaît la cause de l’explosion anormale du 20 mai

Le 20 mai, le sol tremblait à Antoing comme il ne l’avait jamais fait! C’était une erreur de mise à feu… Explications.

8. VIDÉO | Comment doubler le fret ferroviaire

Augmenter le trafic ferroviaire de marchandises de 50% d’ici à 2030, et le doubler d’ici à 2050, c’est l’objectif que s’est fixé l’Europe. Un objectif dans lequel s’inscrit la Belgique, pour diminuer sa production de CO2 et pour décongestionner les routes.

La commissaire européenne en charge des Transports, Adina Vãlean et le ministre belge de la Mobilité George Gilkinet ont donné rendez-vous hier matin au Terminal Container d’Athus (TCA) pour rappeler haut et fort ces ambitions. «L’avenir, c’est le rail et c’est cette conviction qui nous réunit aujourd’hui», a déclaré le ministre.

9. INTERVIEW | Susie Morgenstern, ses exils joyeux

Autrice jeunesse américaine aux mille succès, Susie Morgenstern évoque sa vie dans Mes 18 exils. Une existence faites de haut et de bas qu’elle livre sans pudeur mais avec beaucoup d’humour. Rencontre avec une grande dame de la littérature qui nous a parlé joyeusement de cette autobiographie, dans un français à l’accent chantant.

10. Les Cats pensent d’abord à l’Euro; les JO viendront après

Focus sur l’Euro qui débutera le 17 juin pour les Cats, annoncées parmi les favorites. Elles penseront aux JO après.

