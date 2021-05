Liège accroît le nombre de lignes dans ses centres de vaccination, un parking gratuit à l’Espace Tivoli

Encourager le «tout à la voiture» dans l’hyper centre semble être une maladie incurable.

Le GRACQ Liège, ayant pour vocation de rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour tous, n’a pas manqué de critiquer la mise à disposition du parking aux automobilistes. «Encourager le ‘‘tout à la voiture’’ dans l’hyper centre semble être une maladie incurable et hors de portée de tout vaccin», s’insurge le GRACQ. ,»Une carte d’accessibilité pour l’ensemble des modes des transports est-elle prévue? Un parking vélo est-il prévu?» La Ville a, elle, rétorqué qu’«il n’est malheureusement pas possible pour tous les usagers d’utiliser les transports en commun et les modes doux». Elle a, en outre, donné la liste des arceaux pour vélo à Liège.