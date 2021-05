Mouscron: une jeune retraitée remporte 1,5 million€ au Lotto

Christophe Vanneste a validé un ticket à sept chiffres dans sa librairie de l’Intermarché de l’avenue Mozart!

Ce samedi 1er mai, les six boules du Lotto sont sorties pour une Mouscronnoise.

Ce n’est que quelques jours plus tard que la jeune retraitée s’en est aperçue, comme l’explique Christophe Vanneste, le libraire porte-bonheur de l’Intermarché de l’avenue Mozart où le ticket a été validé.

Il a fallu lui dire la somme en francs belges pour qu’elle comprenne.

EdA «En me demandant de vérifier son ticket, la machine me dit que le gain est supérieur à 2000€. J’informe donc ma cliente qu’elle doit se rendre au siège de la Loterie nationale, à Bruxelles, pour retirer son gain», se remémore le libraire.

Quand je lui ai dit que cela correspondait à 62 000 000 Fb, là, elle a compris et elle est vite partie!

À ce moment-là, l’indépendant ne sait pas dire précisément la somme gagnée par sa cliente. La machine ne détaille pas les gros lots.

Face à la dame pas forcément ravie de devoir monter jusqu’à la capitale, il lui propose alors de vérifier lui-même combien elle a de numéros gagnants.

«Je vois qu’elle a les six numéros. Je lui dis qu’elle remporte donc 1 500 000€. Comme elle a déjà un certain âge, je lui traduis alors la somme en anciens francs belges, soit 62 000 000 Fb! Là, elle a compris et elle est vite partie… sourit encore notre interlocuteur présent depuis près de 20 ans dans la galerie des Mousquetaires. Je n’ai jamais vu un client gagner un lot comme ça alors que j’organise des cagnottes importantes. Un autre client a «juste» remporté 22 000€ chez moi, au début de l’EuroMillions.»

Pour marquer l’événement, Liliane Goor à la communication de la Loterie nationale est venue remettre le grand chèque symbolique en carton au libraire, ce vendredi en fin de matinée.