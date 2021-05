Naissance d’un bébé-morse à Pairi Daiza

Les équipes de Pairi Daiza ont annoncé vendredi la naissance, le 22 mai, d’un bébé morse mâle. Le nouveau venu, conçu et né naturellement dans le cadre d’un programme international de conservation de cette espèce, et sa mère Tania (17 ans) se portent bien. La femelle vient de l’aquarium «Oceanogràfic of the City of Arts and Sciences of Valencia» en Espagne.

Le petit morse n’a pas encore pu être pesé, a indiqué Pairi Daiza, dont le vétérinaire Tim Bouts estime le poids du jeune mammifère à une bonne soixantaine de kilos. «Le bébé se nourrit bien, il nage et Tania, qui est maman pour la première fois, présente les bons comportements. À ce stade, nous n’intervenons pas pour laisser faire la nature, mais nous sommes extrêmement vigilants car une naissance de bébé morse parmi les hommes est rare», explique-t-il dans un communiqué.

Le nouveau-né reste pour l’heure dans la nurserie du parc animalier de Cambron. Les visiteurs pourront l’observer dans son bassin extérieur dans les prochaines semaines.