Plus de 20 000 personnes ont reçu une dose de vaccin cette semaine en province de Luxembourg

Cela fait désormais 11 semaines que les centres de vaccination sont ouverts. Ils le seront encore au minimum jusqu’au 31 août. Depuis le premier jour d’ouverture, 182 912 doses de vaccins ont été administrées.

Cette semaine, plus de 20 200 personnes auront reçu une dose de vaccin.



Par ailleurs, de nombreuses plages horaires ont été ouvertes à moyen et long terme dans les 5 centres de vaccination. De quoi permettre à chacun de s’organiser et de planifier sa venue. De nouvelles plages sont ouvertes quotidiennement.



Vous souhaitez prendre rendez-vous, mais votre invitation vous indique que la validité de votre code est dépassée ? Ce n’est désormais plus le cas ! Ces codes, sésame nécessaire pour la prise de rendez- vous, ont eu leur date de validité prolongée à long terme.



Tous les citoyens de la province de 18 ans et plus devraient avoir reçu leur invitation pour le 6 juin. Meme s'il est évident que beaucoup d’étudiants éviteront de se faire vacciner durant leur session d’examens, ils auront encore le temps de faire leur démarche vaccinale une fois leur esprit et leur agenda libéré des épreuves de fin d’année.



Leurs codes de prises de rendez-vous seront eux aussi prolongés et de nombreuses plages de rendez-vous seront encore programmées pour la fin du mois de juin et le mois de juillet..