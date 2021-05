Suspension du prononcé pour la dame qui a fait exploser sa maison à Leuze

Le tribunal a pris en considération le contexte particulier des faits dans son jugement sur l’explosion volontaire qui a sérieusement secoué un quartier leuzois durant la nuit du 9 au 10 janvier 2017.

Le 10 janvier 2017, vers 4 h 50 du matin, les services de secours de Wallonie picarde étaient avisés que la façade d’une habitation située le long de la rue de la Bonneterie s’était écroulée sur la voie publique suite à une explosion.

«Sur place, la vision était apocalyptique pour les riverains et les services de secours, déployés en nombre pour venir en aide aux victimes. Le souffle de l’explosion donnait l’image d’une habitation éventrée avec une façade réduite à l’état de gravats…», écrivait alors notre journaliste présent rapidement sur les lieux. C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de victimes; les voisins de la maison concernée ont également eu la frayeur de leur vie: un mur de leur habitation s’était effondré sur eux et ils doivent leur salut à l’intervention rapide de deux étudiants résidant dans le quartier. Ces derniers furent mis à l’honneur par la Ville de Leuze dans les jours qui suivirent le sinistre.. La maison voisine de celle où s’était produite l’explosion avait également dû être rasée et ses occupants relogés. ÉdA

Trois voitures avaient également été endommagées et la maison voisine a finalement dû être rasée.

Un acte de désespoir

Vivant mal une séparation, l’occupante des lieux avait déclaré aux policiers qu’elle voulait mettre fin à ses jours en boutant le feu à une bonbonne de gaz. Elle avait l’intention de faire exploser la maison qu’elle partageait, en copropriété, avec son ancien compagnon. Dépressive et suicidaire, cette dame s’était réfugiée dans l’alcool et avait dû être hospitalisée trois fois en psychiatrie.

Le tribunal a pris en compte le contexte particulier des faits, l’écoulement du temps, l’absence d’antécédents judiciaires et l’amendement de la prévenue qui ne contestait pas les faits, bien qu’elle n’en gardait pas le moindre souvenir.

Le tribunal correctionnel de Tournai lui a donc accordé, ce jeudi, la suspension du prononcé. Le délai d’épreuve est de cinq ans et la trentenaire devra répondre à des conditions imposées par le tribunal.