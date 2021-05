Les patrons flamands flinguent le programme Beliris: «Prolonger le tunnel Annie Cordy, étendre le métro vers la Flandre»

Le Voka estime que le nouvel avenant de Beliris se concentre «une fois de plus trop peu sur l’image nationale et internationale de Bruxelles». Des projets majeurs de mobilité comme le prolongement du tunnel Annie Cordy ou du métro vers la Flandre, ou le recouvrement de la petite ceinture, sont souhaités.

La section Voka de la zone métropolitaine du centre du pays a regretté jeudi que le nouvel avenant à l’accord de coopération Beliris destiné à soutenir le développement de la capitale se concentre «une fois de plus trop peu sur l’image nationale et internationale de Bruxelles».

Pour l’organisation patronale flamande, les 845 millions d’euros prévus pour la période 2020-2022 sont répartis sur les projets les plus divers et n’auront par conséquent pas assez d’impact.

Les millions de Beliris doivent servir à renforcer le rôle de Bruxelles en tant que capitale nationale et internationale. Or, son comité choisit de répartir les fonds sur 80 projets, dont beaucoup de petits projets locaux

«Les millions de Beliris doivent servir à renforcer encore le rôle de Bruxelles en tant que capitale nationale et internationale. Une fois de plus, le comité Beliris choisit de répartir les fonds sur 80 projets, dont beaucoup de petits projets locaux. À notre avis, les ressources de Beliris pourraient être utilisées plus efficacement. Nous avons besoin d’une vision stratégique assortie d’une sélection de leviers stratégiques», a commenté Jan Van Doren, directeur de Voka Metropolitan.

Pour le Voka, la mobilité est sans aucun doute un levier stratégique important pour la fonction métropolitaine et internationale de Bruxelles. C’est donc en soi une bonne chose que les ressources de Beliris soient largement utilisées pour les infrastructures de mobilité. Mais la barre pourrait être plus haute. Beliris pourrait étudier l’opportunité de grandes interventions d’infrastructures telles que le prolongement du tunnel Annie Cordy (anciennement appelé tunnel Léopold II) sous l’avenue Charles-Quint, l’extension des lignes de métro vers la périphérie flamande ou le recouvrement partiel de la Petite Ceinture.

Aller au-delà des frontières de Bruxelles

À cet effet, le comité Beliris devrait donc être élargi à des représentants des Régions. Cela permettrait de conclure des accords sur la réalisation et le financement de grands travaux d’infrastructure au-delà des frontières de la Région bruxelloise. Outre la mobilité et l’accessibilité, il convient d’envisager le réaménagement des zones urbaines pour attirer les entreprises, autour de la zone du canal, sur l’ancien site de l’OTAN et dans les parcs d’affaires le long de l’axe entre Bruxelles et l’aéroport national de Zaventem, estime l’organisation flamande.

Voka Metropolitan s’interroge enfin sur la transparence avec laquelle les ressources de Beliris sont réparties. Un comité composé de ministres fédéraux et bruxellois décide en coulisses de la répartition des fonds. Il n’y a aucune transparence sur les critères de sélection, a-t-elle encore déploré.