Le monde à part de François Mazure

Dès le 20 juin prochain, François Mazure propose «Un monde à part» sur La Une. Un magazine de reportages en immersion.

L’été approche à grands pas et la période n’est pas spécialement propice à découvrir des nouveautés en télé. De plus, avec la multiplication des compétitions sportives qui s’annoncent, la concurrence risque d’être rude.

Pourtant, dès le dimanche 20 juin prochain, une nouvelle émission va faire son apparition sur La Une: elle s’intitule Un monde à part et elle est portée par François Mazure. Il s’agit d’une émission de reportages en immersion, filmés aux quatre coins du monde. On va aussi bien découvrir les méthodes de formation de la police colombienne que partir crapahuter sur les flancs du volcan Nyiragongo, ou encore naviguer à bord du Sea Shepherd, une ONG de défense des océans.

Rien de révolutionnaire a priori. Sauf que tout est quasi tourné en caméra subjective, grâce à du matériel léger et une équipe réduite à sa portion congrue, c’est-à-dire François Mazure et un cameraman. «J’avais envie de proposer quelque chose de plus authentique, de me rapprocher de l’humain,, indique le présentateur de Doc Shots, qui a étudié la sociologie et l’anthropologie. J’ai beaucoup regardé ce que faisaient les vlogueurs (NDLR: blogueurs vidéos) anglo-saxons. L’objectif est de montrer le monde tel qu’il est, mais pas de décrypter. Cette émission va concilier le monde du vloguing et du reportage.»

«Les étoiles se sont alignées»

Le journaliste a proposé ce nouveau concept voici quelque temps déjà, lors d’une entrevue avec Sandrine Graulich, la chef éditoriale de La Une. «Elle m’a demandé où je me voyais dans cinq ans, raconte François Mazure. Et puis, un jour, les étoiles se sont alignées. Cette émission est devenue comme une évidence: proposer de voir ce monde autrement.»

La diffusion de ce nouveau rendez-vous est prévue tout l’été, dans la case du Jardin extraordinaire. Mais elle sera aussi déclinée sur les réseaux sociaux au quotidien, grâce à des vidéos bonus, des articles complémentaires, des photos, des témoignages… «L’envie, c’est vraiment de créer une communauté.»

François Mazure avoue que cela n’a pas toujours été facile de tourner à l’autre bout du monde en pleine pandémie. «Je dois en être à mon vingtième test PCR et mes narines s’en souviennent», rigole-t-il. Pour cette raison, mais aussi pour des raisons évidentes de budget, il y aura quelques sujets qui seront achetés à des producteurs. «Mais on veillera à rester dans le ton de l’émission», promet le journaliste.