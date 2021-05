Jürgen Conings en fuite: un douzième militaire écarté des dépôts d’armes et lieux sensibles

Un douzième militaire a été écarté des dépôts d’armes et des lieux sensibles, a annoncé ce jeudi soir à la Chambre la ministre de la Défense Ludivine Dedonder.

Interpellée par Annick Ponthier (Vlaams Belang), Steven De Vuyst (PVDA-PTB) et Peter Buysrogge (N-VA), Mme Dedonder a rappelé avoir demandé deux enquêtes à la suite du vol d’armes par le caporal-chef Jürgen Conings, poursuivi pour «tentative d’assassinat dans un contexte terroriste» et toujours recherché. Le rapport de l’enquête menée par l’inspection générale est attendu pour le 15 juin, celle du Comité R pour le 30 juin.

Dimanche, la ministre annonçait que 11 militaires suivis par les services de renseignement en raison de leurs opinions radicales et de leurs accointances avec l’extrême droite avaient été écartés des dépôts d’armes et n’ont plus accès à des lieux et des informations sensibles. «Entre hier (mercredi) et aujourd’hui (jeudi), des mesures similaires ont été prise à l’égard d’une douzième personne sur la base d’une évaluation du risque par le SGRS, le service de renseignement militaire.»

«Aucun membre de la police militaire ne figure parmi ces 12 personnes», a assuré Mme Dedonder, se refusant à donner davantage de détails «parce que l’information est classifiée, sensible au niveau de la protection de la vie privée et que l’instruction est en cours.» «Ces mesures préventives ne visent pas à sanctionner une faute», a-t-elle ajouté, précisant que ces mesures avaient un «caractère temporaire» et n’avaient «aucune conséquence pour leur statut administratif et pécuniaire.»

Eliane Tillieux fustige de nouvelles fuites après une réunion à huis clos La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, a rappelé les députés à l’ordre jeudi après-midi après une fuite dans la presse consécutive à une réunion de commission tenue à huis clos. Mardi, la commission spéciale chargée de l’Accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de Police et du Comité permanent de contrôle des services de Renseignements et de Sécurité (Comité P et Comité R) s’est réunie à huis clos à propos de l’affaire Jürgen Conings. Knack et Le Soir ont rapporté le lendemain sur la base de «plusieurs sources bien informées» le contenu de la réunion. Celle-ci portait notamment sur les enquêtes internes visant le militaire d’extrême-droite recherché. Il est apparu que le caporal était sur le radar des services de renseignement depuis six ans. «Un fait particulièrement grave» La présidente de la Chambre des représentants Eliane Tillieux a réagi ce jeudi lors de la séance plénière de la Chambre. «Je le déplore», a-t-elle déclaré. «Si la Chambre est à l’origine des fuites de presse, il s’agit d’un fait particulièrement grave. J’appelle tout le monde à respecter la confidentialité là où elle doit être appliquée», a-t-elle aouté, rappelant que l’article 67 du règlement de la Chambre - qui définit le devoir de confidentialité et réglemente les sanctions pour sa violation - s’appliquera. La N-VA, par l’intermédiaire de Peter Buysrogge, a demandé une enquête plus approfondie «pour découvrir ce qui ne va pas». «En tant que membre de cette commission, je fais mon travail en toute bonne conscience. Je regrette donc qu’il y ait des collègues qui aient jugé nécessaire de divulguer des informations sur un sujet particulièrement sensible.» Son collègue de parti Theo Francken a récemment reçu une sanction pour avoir partagé sur Twitter des informations provenant d’un huis clos de la Commission de suivi des missions à l’étranger.

Le chef du Service général de Renseignement et de Sécurité, le général-major Philippe Boucké, a quant à lui assuré ce jeudi son personnel de son «entière confiance», tout en exprimant son espoir de disposer «entièrement des moyens nécessaires» à l’accomplissement de ses tâches.

«Depuis la disparition de Jürgen Conings (ce caporal-chef soupçonné de sympathies d’extrême droite en fuite depuis dix jours après avoir dérobé des armes et des munitions, ndlr), le SGRS est visé par des critiques acerbes. Les accusations fusent et font mal. Nous n’allons pas réagir sur le coup de l’émotion. Nous allons nous défendre là où nous devons le faire, devant les instances compétentes», indique-t-il dans un message adressé à l’ensemble de son personnel.

«Dans ces moments pénibles, je tiens à réitérer mon entière confiance en vous, en votre travail et dans nos capacités à relever les nombreux défis», ajoute le général Boucké dans ce message dont l’agence Belga a obtenu une copie.

Sur base des recommandations de la commission d’enquête des attentats du 22 mars 2016 et d’un audit de mai 2018, le SGRS s’est remis en question et a implémenté une nouvelle structure globale pour le Service. «D’une part aujourd’hui, cette nouvelle structure est une réalité, et d’autre part, le travail a perduré en qualité depuis sa mise en place. Ceci est déjà une belle réalisation en soi», poursuit l’officier.

«Soyez convaincus que notre nouvelle structure sera encore plus efficace et efficiente lorsqu’elle pourra disposer entièrement des moyens nécessaires», affirme-t-il encore.