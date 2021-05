VIDÉO | NBA: le fan qui a jeté du pop-corn sur Russell Westbrook banni de la salle des Sixers

Le supporter des Sixers qui a déversé du pop-corn sur Russell Westbrook, hier soir lors du match contre Washington, a été banni indéfiniment du Wells Fargo Center et s’est vu retirer son abonnement, a annoncé ce jeudi la franchise de Philadelphie.

«Nous avons identifié la personne impliquée et celle-ci se verra retirer son abonnement de saison, avec effet immédiat», ont indiqué les 76ers. «En outre, il sera interdit de tous les événements se déroulant au Wells Fargo Center pour une durée indéterminée. Nous présentons nos excuses à Russell Westbrook et aux Washington Wizards pour avoir été soumis à ce type de comportement inacceptable et irrespectueux. Il n’y a pas de place pour cela dans notre sport ou notre arène», a-t-on précisé.

Ce spectateur, dont le nom n’a pas été révélé, a arrosé de pop-corn la star des Wizards au moment où elle allait au vestiaire après s’être blessé à une cheville, lors du deuxième match perdu par son équipe dans le cadre du 1er tour des play-offs de la conférence Est.

Très remonté, Russell Westbrook, qui s’apprêtait à en découdre, a dû être calmé par le personnel de sécurité. Il a appelé la NBA et les gérants de salles à sévir contre les fans indisciplinés, estimant que le problème «devenait incontrôlable».

«Protéger les joueurs»

«Il y a certaines choses qui dépassent les limites. Dans n’importe quel autre contexte... si un gars venait dans la rue et me versait du pop-corn sur la tête, vous savez ce qui se passe. Il faut protéger les joueurs. Nous verrons ce que la NBA fera», a-t-il déclaré.

Cette dernière a réagi jeudi matin, promettant de mettre en place un «code de conduite renforcé pour les fans» suite à l’incident. «Le retour d’un plus grand nombre de fans dans nos salles a apporté beaucoup d’excitation et d’énergie au début des play-offs. Mais il est essentiel que nous fassions tous preuve de respect envers les joueurs, les officiels et les autres fans.»

Westbrook a été à plusieurs reprises la cible de mauvais comportements de la part de spectateurs ces dernières années. En 2019, lorsqu’il jouait au Thunder d’Oklahoma City un fan de Utah avait été tenus des propos prêtant au racisme à son endroit et avait ensuite été banni à vie de la salle du Jazz.