Hooverphonic, Typh Barrow et Axel Red à l’affiche d’un festival en plein air à Lessines

Le Centre culturel René Magritte de Lessines organise, du 4 juin au 29 août, un festival musical en plein air. Dénommé «Summer Nights Fever», ce rendez-vous se déroulera dans le cadre prestigieux de l’Hôpital Notre-Dame de la Rose à Lessines.

Lessines avait déjà proposé, en août 2020, dix concerts et pièces de théâtre. Cette expérience salutaire a été le laboratoire de la grande entreprise de cet été 2021 qui adopte les mêmes préceptes avec des jauges autorisées accrues. Qualité artistique, dimension humaine, offre gastronomique et un accueil confortable seront au rendez-vous dans le décor unique de la cour de l’Hôpital Notre-Dame de la Rose.

«Pour une reprise en beauté, il fallait une programmation à la mesure de ce moment de libération», font valoir les organisateurs.

En juin et juillet, l’offre ira crescendo, en suivant l’augmentation des jauges autorisées. La programmation sera riche, allant de Daniel Hélin à Jasper Steverlinck en passant par BJ Scott, Ruben Block, Meskerem Mees et The Bony King of Nowhere, Zidani ou encore Dick Annegarn.

Au mois d’août, Hooverphonic, qui s’est classé 19e au dernier concours musical de l’Eurovision, apportera l’un des premiers temps forts, avant Axelle Red, Girls in Hawaii, Typh Barrow, Milow et Suarez.

Des îlots de quatre personnes

Les «Summer Nights» se dérouleront en juin dans la cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, éblouissant Hôtel-Dieu du 16e siècle en phase de reconnaissance par l’Unesco. Le podium ira ensuite se poser en juillet de l’autre côté de la rue, à cheval sur la Dendre, à l’ombre de l’Hôpital. La scène enjambera d’ailleurs la rivière. Le terrain qui accueillera le public est en pente douce vers la rivière et la scène, un joyeux amphithéâtre bucolique en pleine nature.

D’un point de vue pratique, le public sera reçu en plein air dans des îlots de quatre personnes ou plus si du même foyer, avec port du masque lors des déplacements et service Horeca à table. Selon les organisateurs, l’infrastructure et le fonctionnement pourront s’adapter instantanément aux éventuelles évolutions des protocoles sanitaires.

Signalons que le même site accueillera, du 23 au 25 juillet, une version d’été du «Roots & Roses Festival» avec une affiche ambitieuse qui s’ouvre largement à l’international.