Edward Still au Sporting pour «rendre fier le public carolo»

Le Sporting de Charleroi a présenté ce jeudi lors d’une conférence de presse Edward Still, le nouveau coach des Zèbres, dont la quarantaine qui a suivi son retour de Chine a pris fin.

Le Sporting de Charleroi avait annoncé, le 16 mai dernier, la nomination d’Edward Still, 30 ans, au poste d’entraîneur de l’équipe qui a bouclé la saison 2020-2021 à la treizième place du classement de la Jupiler Pro League après une départ tonitruant et six victoires en autant de matches au début de la saison. L’ex-T2 d’Ivan Leko au Shanghai PFC, a succédé à Karim Belhocine, dont le club s’est séparé après deux années passées au Sporting de Charleroi.

Le président de l’Union belge de football a profité de l’occasion pour annoncer sa non-candidature pour un second mandat au poste de président de l’Union belge de football, rôle qu’il occupe depuis juin 2019. «Je veux me consacrer à ma ville et à mon club. Je dois être beaucoup plus présent à Charleroi et j’ai donc décidé de ne pas présenter ma candidature à la présidence de l’Union belge de football. Je resterais dans le conseil d’administration de la Pro League, mais je dois être ici dès maintenant.» Le désormais futur ex-président de la Fédération belge de football n’accompagnera pas les Diables rouges à l’Euro 2020 qui débute la 11 juin.

Edward nous a envoyé un pavé de 40 pages avec sa vision du football et ses attentes.

Intronisé au poste d’entraîneur, Edward Still a bluffé Mehdi Bayat par sa vision du football. «Il nous a envoyé un pavé de 40 pages avec sa vision du football et ses attentes. J’ai été littéralement bluffé et suis même devenu paranoïaque, car je pensais qu’il avait planqué des micros dans mon bureau tellement sa vision correspond à nos attentes. Nous avons eu par la suite des discussions très agréables. Nous avons une vision similaire et Edward Still cherche toujours l’excellence», a expliqué l’administrateur-délégué du club.

Je souhaite rajeunir le groupe, qui était l’un des plus âgés du championnat la saison dernière.

Le nouveau T1 du Sporting de Charleroi a déjà pu échanger avec le staff en place la saison dernière, reconduit pour cette saison 2021-2022 et avec certains cadres du vestiaire carolo. «J’ai discuté avec Nicolas Penneteau et Guillaume Gillet. Mon discours est très clair. Je souhaite rajeunir le groupe, qui était l’un des plus âgés du championnat la saison dernière. Mais la porte reste grande ouverte aux joueurs. S’ils ont la volonté de continuer ici, alors j’en serais très heureux. Ce que je veux, c’est avoir une équipe avec des joueurs qui ont envie d’être là et de montrer qu’ils sont les plus forts pour jouer au Sporting de Charleroi. Je continuerais à contacter les joueurs dans les prochains jours et semaines.»

Le nouvel entraîneur carolo s’est déjà fixé un objectif pour sa première mission en tant que T1 dans sa carrière. «L’objectif, c’est de rendre fier le public carolo en leur proposant un jeu dominant. Cela n’a pas de sens de fixer une position au classement. Mais je sais que les attentes sont importantes. Je sais ce que c’est d’être supporter, de payer un abonnement et de venir au stade. Ayons la discussion en fin de saison et on verra d’ici un an. Il faut tout faire pour être préparé le plus possible et dépasser les attentes.»