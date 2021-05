Et on appelle ça un palais ?

106 cm de longueur sur 61 cm de largeur, ce sont exactement les dimensions de la table réservée à la presse, reléguée au fin fond de la salle d’audience du tribunal correctionnel, à côté d’une porte battante qui n’arrête pas de grincer au gré des allées et venues des robes noires et du public.

Cela représente un peu moins de 0,65 m2 pour y asseoir les journalistes et leur permettre d’y poser leur carnet de notes (on oublie les PC).

Ajouter à cela une acoustique exécrable – le port du masque n’arrangeant rien à la chose – et vous comprendrez qu’il n’est pas toujours aisé (c’est un euphémisme) de rendre compte, avec la justesse que l’on souhaiterait, de ce qui a été débattu à l’audience.

Soyons de bon ton, la configuration que nous venons de décrire est celle mise en place lors d’une audience à trois juges quand il s’agit d’évoquer certains dossiers plus épineux comme ceux touchant aux mœurs, par exemple.

Il est vrai que, pour les audiences «à un juge», la presse dispose d’une place plus confortable, si l’on tient compte du seul critère «acoustique», à deux pas de la barre, entre le greffier et les détenus, mais avec un bureau à peine plus grand que celui évoqué plus haut.

Dans un cas comme dans l’autre, il est impossible d’y asseoir trois journalistes, a fortiori en cette période où l’on nous impose le respect de la distanciation sociale (sous peine de se retrouver cité à comparaître).

On ne demande pas grand-chose; juste de quoi pouvoir travailler dans des conditions correctes.

Je n’oserai croire que celles qui nous sont imposées sont le reflet de l’estime dans laquelle la Justice tiendrait les représentants de la presse.

Par contre, elle est (en partie) le reflet de l’état de décrépitude du bâtiment dans lequel cette justice doit être rendue.

Un petit détour par les toilettes réservées au public au fond de la salle des pas perdus est également très éloquent en ce domaine (on vous épargne la description).

C’est dire combien le projet de construction d’un nouveau palais de Justice – qui devrait se concrétiser sur le parking de la prison de Tournai dans les années à venir – est attendu avec impatience.

Par ceux et celles qui sont appelés à fréquenter les lieux quotidiennement.

Ou occasionnellement…