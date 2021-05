Corruption: trois joueurs belges, dont Arthur de Greef, au cœur d’une enquête

Les Belges Romain Barbosa, Arthur de Greef et Alec Witmeur font l’objet d’une enquête criminelle et d’une enquête de l’Agence internationale d’intégrité du tennis (ITIA).

Les trois joueurs de tennis ont été provisoirement suspendus ce jeudi par le professeur Richard McLaren, le Conseiller-auditeur anti-corruption nommé par le TAS, a annoncé l’ITIA jeudi en début de soirée.

Tous trois se sont ainsi vu interdire de participer ou d’assister à tout événement de tennis sanctionné organisé par les organes directeurs de ce sport. Cette mesure est prise avec effet immédiat.

La nature des infractions qui leur sont reprochées n’est pas précisée.

Arthur De Greef est le plus connu d’entre eux. Le Bruxellois de 29 ans fut 113e mondial à l’ATP en juin 2017 et participé à la Coupe Davis avec la Belgique. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle en janvier dernier. Il est désormais coach et s’occupe d’Ysaline Bonaventure (WTA 126), l’actuelle N°5 belge.

L’ITIA est un organisme indépendant créé par les organes directeurs internationaux du tennis pour promouvoir, encourager, améliorer et sauvegarder l’intégrité du tennis professionnel dans le monde entier.