Adamo face au fil de sa vie

Il faisait partie des premiers migrants italiens en Belgique: Salvatore Adamo se confronte à son destin.

Il y a 75 ans, la Belgique signait l’accord «charbon contre main-d’œuvre» qui entraînera une grande vague de migration. Parmi eux, Salvatore Adamo qui, avec sa voix singulière, marquera plusieurs générations. «Salvatore n’a que trois ans quand il rejoint avec sa maman les baraquements de mineurs du Borinage où son père, qui exerçait comme puisatier en Sicile, a retrouvé du travail», explique Hadja Lahbib, à l’origine de ce documentaire.

Assis au premier rang du Théâtre Royal de Mons, là où il a remporté le concours de chant qui va bouleverser sa vie, à l’aube des années, 60, Salvatore Adamo devient le spectateur de sa vie. «Ce dispositif permet à la fois la prise de distance et l’émotion face aux photos et images qui raniment le passé?: plus de 60 ans de succès, de vie sur scène à travers le monde…, poursuit Hadja Lahbib. On découvre l’incroyable carrière d’un artiste que l’on enferme parfois un peu trop facilement dans la catégorie “chanteur populaire”.»

Le documentaire passe en revue toutes les étapes d’une vie avec le regard et l’éclairage de proches amis comme Jacques Mercier et son biographe Thierry Coljon, avec la participation exceptionnelle de sa discrète épouse Nicole Adamo et aussi Alain Chamfort.

Des artistes vont aussi se réapproprier les chansons d’Adamo. «Une surprise pour Salvatore qui les découvre en même temps que nous.»

Il y a ainsi? Daan, Mélanie de Biasio, le musicien Jean Paul Estievenart, le comédien David Murgia, Albin de la Simone, Noé Preszow ou encore «la reine de l’éloquence», Lætitia Mampaka.

Juste après ce documentaire, Le temps d’une histoire sera, lui, consacré à la reine Paola…

