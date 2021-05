Coca, Red Bull et Jupiler: ils renvoient les canettes à l’expéditeur

Les Ocquiérois ont participé à l’opération propreté«Back to te sender» en renvoyant les canettes par la poste aux fabricants.

Original. Le Comité d’initiative d’Ocquier (Clavier) a mené dans le village une grande opération de nettoyage en la couplant à l’initiative «Back to te sender» (littéralement «retour à l’expéditeur»). Samedi, une quinzaine de bénévoles ont endossé des gilets jaunes et embarqué des sachets-poubelle pour sillonner les routes d’Ocquier à la traque des déchets. «Le comité organise trois toilettages du village par an avec les citoyens. Avec le Covid, l’initiative n’avait plus eu lieu, si ce n’est de manière individuelle. Ici, on a voulu relancer la machine», explique Jérôme Remacle du Comité d’initiative d’Ocquier.

Si le résultat est plutôt positif («on a ramassé 3 m3 de déchets, c’est quasi moitié moins que les autres fois»), un déchet en particulier reste problématique, systématique: la canette, un véritable fléau le long des routes…

Le comité a donc décidé de suivre l’opération choc «Back to te sender», qui invite les «ramasseurs» bénévoles à renvoyer les canettes par la poste aux fabricants, pour les sensibiliser à la problématique et à la nécessité de les consigner. «Nous avons pris les trois principales marques retrouvées dans nos sacs-poubelle: Coca, Red Bull et Jupiler. Nous avons fait trois colis postaux d’une quinzaine de canettes et les avons envoyés à AB Inbev à Liège, Coca Europe and Partners à Anderlecht et Jet Import à Courtrai. Une lettre a été jointe pour expliquer la démarche…» Le courrier insiste sur l’urgence de mettre en place une consigne pour les canettes et invite les trois multinationales à se positionner publiquement en ce sens. «L’expérience de nombreux pays étrangers ayant franchi le cap comme le Canada, l’Allemagne ou le Danemark prouve l’efficacité du système. Dans ces zones, le taux de recyclage est systématiquement supérieur à 92% et une nette diminution des déchets sauvages est constatée. Les systèmes existants sont techniquement et juridiquement solides.»

Le comité d’Ocquier a complété son action par une rencontre avec la Commune pour l’inviter, à son niveau aussi, à s’impliquer, notamment en rejoignant l’Alliance de la consigne. Ce groupe de pression demande l’instauration urgente d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Quelque 1 075 groupes (Communes, entreprises, organisations) ont déjà adhéré à cette alliance en Belgique et aux Pays-Bas. «On compte déjà 42 Communes wallonnes. Et ce chiffre augmente de semaine en semaine. Le lobbying est en train d’exploser», insiste Jérôme Remacle. Clavier serait ainsi la première de l’arrondissement de Huy-Waremme à rejoindre le mouvement. Enfin, les villageois comptent également interpeller l’eurodéputé-bourgmestre d’Anthisnes, Marc Tarabella, «qui a peut-être des cartes à jouer au niveau de l’Union européenne». Par cette action, le comité d’Ocquier voulait sensibiliser tous les niveaux: citoyens, producteurs et pouvoirs politiques. «Car pour le moment, la problématique des canettes repose uniquement sur les épaules du citoyen qu’on peut appeler le “pigeon ramasseur”!»