500 000€ de cyberarnaques par an à La Louvière

Si la cybercriminalité ne se manifeste pas dans les rues, son préjudice se compte en centaines de milliers d’euros dans une ville comme La Louvière. Le chef de corps de la zone de police tire la sonnette d’alarme.

Lors de la présentation des chiffres annuels de la criminalité dans la zone de police de La Louvière, le chef de corps Eddy Maillet a attiré l’attention des conseillers communaux sur un phénomène dont on parle peu, mais qui prend une ampleur inquiétante: la cybercriminalité.

«On observe quand même presque 1 100 faits de fraude informatique sur 2 ans (en 2019 et 2020), soit 550 par an. J’imagine que l’utilisation d’internet, entrée dans les mœurs et que la crise, où l’on a fait plus d’achats sur internet, a donné des idées à certains», note le commissaire.

Si le rythme d’une plainte et demie par jour pour faits de cybercriminalité est déjà notable pour une zone de police couvrant 80 000 habitants, le préjudice total de ces faits «est assez effarant: les 1 100 faits représentent aujourd’hui un montant de 1 1000 000€. Soit plus de 500 000€ de préjudice par an.»

Quasi aucune chance d’élucidation

Une moyenne de 1 000€ l’arnaque donc. Mais les montants perdus dans les arnaques sont très variables: «quand l’objet de l’escroquerie est une voiture à 80 000€ ou la petite épargne de 20 000€ d’une personne âgée, cela fait gonfler très vite les chiffres.»

Le point commun de ces délits, c’est que les chances d’obtenir réparation du préjudice sont extrêmement faibles. «Malheureusement on est sur une criminalité internationale, avec une action finale de la police et de la justice qui est quasiment nulle et qui ne permet pas, à l’inverse de faits plus classiques, une élucidation.»

C’est pourquoi le commissaire se permet de lancer un appel au monde politique. «Je pense qu’il faut travailler sur la prévention et la formation. On a tous été victime d’une tentative à laquelle on n’a pas répondu, mais malheureusement les gens qui sont un peu plus naïfs, moins vigilants, se font avoir. Tout le monde a l’air de minimiser cela, mais je trouve qu’une réponse politique ferme au niveau fédéral devrait être apportée dans ce dossier.»

Sachant que la moitié des faits concerne des arnaques au digipass, Cibler ce phénomène permettrait déjà de juguler de manière notable le phénomène.

Porter plainte en ligne pour ne plus travailler dans le vide

Une réforme dans la manière de récolter les plaintes pour ce type de délit aiderait également la police. «Je vais parler un peu crument, mais je pense qu’on travaille dans le vide. Aujourd’hui, le citoyen qui vient parce qu’il a été escroqué sur internet perd son temps à venir à la police. On perd son temps à l’écouter et à envoyer un PV au parquet, qui aura un PV sans éléments. Là aussi il faut un courage politique des autorités et de dire au citoyen que dans ce cas-là, il s’est fait avoir.» Et qu’il peut quasi surement faire une croix sur l’argent qui lui a escroqué.

Néanmoins, porter plainte reste important, pour que les autorités prennent conscience de l’ampleur du problème. C’est pourquoi le commissaire suggère que «pour une partie de ces faits, on puisse permettre une forme de plainte en ligne […]. En France, vous signalez le fait par internet, vous recevez un accusé de réception, mais en soi c’est un simple archivage, qui fait gagner du temps à tout le monde […]. Très clairement, on passerait dans une robotisation et une perte de contact avec le citoyen, mais la situation actuelle nécessite des moyens qui n’aboutissent pas nécessairement à des résultats.»