Hicham El Alaoui passe de Seraing à La Gantoise

C’est officiel: Hicham El Alaoui, actif à Seraing cette saison, va relever un nouveau défi du côté de La Gantoise.

Adjoint-analyste U21 et responsable méthodologie U18-U16 à La Gantoise: telles sont les nouvelles fonctions d’un certain Hicham El Alaoui, T3 et analyste vidéo cette saison du côté de Seraing (D1B), promu en D1A via le tour final.

Celui qui a récemment mis un terme à sa carrière de joueur du côté de Heusy rejoint donc le club buffalo.

«Fin de saison et fin de parcours au RFC Seraing Officiel pour moi» a publié l’intéressé sur ses réseaux sociaux. «La décision n’aura pas été simple mais j’ai décidé de répondre favorablement à l’appel du KAA Gent.»

Et d’évoquer son passage à Seraing: «Cette aventure en rouge et noir restera éternellement gravée en moi?. Deux montées successives, cela n’arrive pas souvent. ??Je tiens à remercier sincèrement les nombreux supporters. L’accueil à notre retour de Waasland fut juste mémorable. Il est à mettre en parallèle avec l’exploit incroyable forgé par tout un groupe. La montée en DiA. Mes remerciements sont également dirigés vers les différentes composantes du club […]»

Et celui qui est passé par le Standard, Charleroi et Seraing de conclure: «Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien et les sacrifices de ma famille. Pensées aussi pour mes amis. Bonne chance au club pour la suite! Vive le RFC Seraing! […]»

Avec Ferrera

L’intéressé n’y a pas fait allusion mais il retrouvera à Gand celui qui fut son T1 à Seraing: Emilio Ferrera. Celui-ci y sera désormais le responsable de la formation.

De son côté, Seraing n’a pas encore dévoilé le nom du prochain entraîneur de l’équipe en D1A.