Un accord et des centaines de millions pour le non-marchand

Un accord-cadre a été conclu pour une revalorisation et une meilleure attractivité pour les métiers du secteur non-marchand en Wallonie. Fort d’une enveloppe de plusieurs centaines de millions d’ici à 2024, il doit maintenant se décliner dans des accords à négocier dans les différentes commissions paritaires.

Le gouvernement wallon et les syndicats ont annoncé ce jeudi avoir conclu un accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon. Cet accord se déclinera sur la période 2021-2024 et vise notamment à augmenter les salaires des professionnels du secteur «social et santé».

Cet accord s’appuiera sur «un budget considérable», selon les mots du ministre-président Elio Di Rupo. De 100 millions d’euros en 2021 on passera ainsi à 150 millions en 2022, 200 millions en 2023 et 260 millions en 2024 et les années suivantes.

«C’est un accord qui nous dépasse tous», a indiqué ministre la ministre de l’Action sociale Christie Morreale pour expliquer que celui-ci aura un effet sur le long terme puisque les moyens dégagés sont appelés à être récurrents.

Cet accord tripartite (syndicats, entrepreneurs sociaux privés et publics et gouvernement wallon) vise à revaloriser les métiers qui ont été (et sont toujours) en première ligne durant cette pandémie Covid-19: personnel de maisons de repos, aide à domicile, santé mentale, plannings familiaux, services de soutien contre les violences familiales, abris de nuit, etc. etc.

Les moyens dégagés permettront notamment d’augmenter durablement les salaires dans tous ces secteurs. «Des secteurs qui n’ont jamais lâché au plus fort de la crise, malgré les difficultés et la peur au ventre, a souligné la ministre Morreale. Cet accord est donc aussi une façon de concrétiser les applaudissements de la population.»

Sur le terrain les négociations ne font que commencer

Si cet accord-cadre est salué positivement par les entrepreneurs sociaux et les syndicats, chacun sait aussi que les négociations de terrain ne font que débuter. Car cet accord-cadre doit maintenant pouvoir être décliné dans des conventions collectives à négocier dans les différentes commissions paritaires.

«Et si 260 millions à partir de 2024 c’est effectivement un montant historique, il n’aura de sens que si nous obtenons des accords historiques» dans les différents secteurs, souligne Nathalie Lionnet, la secrétaire fédérale du SETCa pour le non-marchand.

Mais les acteurs de cet accord-cadre semblent sur la même longueur d’ondes sur les objectifs poursuivis pour l’ensemble des différents métiers “social et santé”: les revaloriser et les rendre plus attractifs tout en soulageant la charge de travail.

Pour y parvenir, il y aura, on l’a dit, une revalorisation progressive des salaires d’ici à 2024. Avec également un alignement sur les barèmes fédéraux. Concrètement, il ne sera par exemple pas plus intéressant financièrement de travailler pour une institution de santé qui dépend du fédéral plutôt que de la Wallonie.

Mais dans un secteur où il y a beaucoup de travailleurs pauvres, et surtout des femmes, souligne Nathalie Lionnet, il est aussi prévu d’augmenter le nombre d’heures de travail pour celles et ceux qui le souhaitent. Cela passera notamment par un aménagement des fins de carrières et une diminution collective du temps de travail des plus âgés qui dégageront du temps pour ceux qui n’ont pas d’horaire complet.

Mais l’accord prévoit aussi des engagements nets dans des secteurs où la crise Covid a révélé le cruel manque de bras.

«Les montants dégagés par la Wallonie pour cet accord sont un signal fort à tous les travailleurs et entrepreneurs sociaux, souligne Stéphane Emmanuelidis, président de la Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté. On se devait de trouver un accord pour tous les travailleurs qui ont souffert pendant la crise. Les négociations paritaires doivent maintenant avoir lieu, mais je suis confiant sur le fait que nous feront des choses significatives pour l’attractivité de ces métiers et la création d’emplois nets supplémentaires.»