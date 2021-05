Sabena en liquidation trébuche sur des points techniques

En raison d’une erreur formelle, la masse en faillite ancillaire de l’ancienne compagnie aérienne belge Sabena ne peut pas agir en justice pour faire valoir ses créances sur la masse de Swissair. Le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse, a tranché en ce sens.

À la suite du prononcé de faillite de la compagnie Sabena par le Tribunal de commerce de Bruxelles en 2001, la justice genevoise a reconnu en décembre 2002 cette décision et l’a déclarée exécutoire en Suisse. En 2004, elle a ordonné l’ouverture à Genève de la procédure de faillite ancillaire (secondaire) de Sabena.

Des créances de plus de 110 millions de francs ont été revendiquées par Sabena contre la masse concordataire de Swissair. En 2016, le liquidateur de la masse concordataire a rejeté toutes les revendications. Selon lui, la compagnie étrangère Sabena SA ne pouvait pas déposer de créances dans la liquidation.

En appel

Sabena a fait appel de cette décision. La compagnie n’est toutefois pas habilitée à faire appel, a indiqué le Tribunal fédéral dans un arrêt publié jeudi. Elle aurait aussi dû déposer ses revendications, afin de pouvoir les défendre ultérieurement en cas d’une éventuelle non-reconnaissance.

Dans l’arrêt du Tribunal fédéral, il apparaît que Sabena en faillite et la masse de faillite ancillaire de Sabena avaient et ont les mêmes représentants légaux. Ceux-ci reprochent au liquidateur de Swissair d’avoir corrigé de manière informelle d’autres ordonnances. Et le liquidateur aurait attribué arbitrairement des données erronées à Sabena en faillite.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de juger si et dans quelle mesure le liquidateur a violé la bonne foi ou d’autres règles, écrivent les juges lausannois. Cette tâche incombe à l’autorité de surveillance.