INFOGRAPHIES | Naissance du premier enfant: des mères plus jeunes en Wallonie, plus âgées à Bruxelles

En 20 ans, l’âge moyen des femmes ayant leur premier enfant a augmenté de deux ans. Une augmentation particulièrement marquée à Bruxelles où l’âge moyen passe de 26,8 à 30,5 ans. C’est en Wallonie que les mères sont les plus jeunes.

Sur base des chiffres de 2019 (les plus récents), l’âge moyen d’une mère lorsqu’elle accouche, en Belgique, de son premier enfant est désormais de 29,3 ans, soit deux ans de plus qu’en 2000.

+ DÉCOUVREZ TOUS NOS ARTICLES «MA FAMILLE, MES ACTUS»

En Wallonie, entre 1998 et 2019, l’âge moyen de l’accouchement du premier enfant passe de 26,5 à 28,8 ans, tandis qu’en Flandre, il passe de 27,7 à 29,3 ans. Et c’est à Bruxelles que cette augmentation de la moyenne d’âge est la plus marquant, de 26,8 à 30,5 ans.

Sur la carte ci-dessous, découvrez les détails par province ainsi que l’âge moyen du père.

Une mère a en moyenne 31 ans à la naissance de son enfant - indépendamment du rang de naissance -, tandis que l’autre parent a en moyenne 34,2 ans, ressort-il jeudi d’une enquête de l’office de statistique Statbel.

Baisse du nombre de nouveau-nés… sauf en Wallonie

Selon les chiffres définitifs les plus récents, 117 103 enfants sont nés en 2019. Cela représente une baisse de 0,6% du nombre de nouveau-nés par rapport à 2018. Cette baisse est la plus marquée à Bruxelles (-3,0%), suivie par la Flandre (-1,0%), alors qu’en Wallonie, il est question d’une légère hausse (+1,2%).

Statbel relève que dans la majorité des cas (80,2%), c’est un couple marié ou cohabitant qui accueille le nouveau-né. Dans 19,8% des cas, c’est une mère isolée qui donne naissance. Par ailleurs, comme c’est le cas depuis 2015, plus de la moitié des enfants (56,6%) sont nés hors mariage en 2019.

De manière assez stable, il ressort également qu’un enfant sur cinq naît par césarienne en Belgique (21,1% des cas), précise l’office de statistique.

Quant à l’indice conjoncturel de fécondité, il diminue encore et s’élève à 1,60 enfant par femme. Il est particulièrement bas dans le Limbourg (1,49 enfant par femme) et en Flandre orientale (1,50 enfant par femme), alors qu’il s’élève à 1,75 en province de Luxembourg et à 1,70 en Région de Bruxelles-Capitale.

La statistique de naissances et de fécondité est élaborée à partir de deux sources: le bulletin de déclaration de la naissance vivante à l’état civil et le Registre national.