Le maître-nageur s’exhibe devant des fillettes: 6 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi un homme de 42 ans originaire de Lembeek à six mois de prison avec sursis probatoire. L’homme avait agressé sexuellement deux filles, âgées de moins de 10 ans, auxquelles il avait en plus exhibé ses parties génitales. Le quadragénaire a démissionné de son emploi de maître-nageur et a suivi une thérapie.

Les faits se sont déroulés le 20 mai 2020 dans le Kasteelpark de Lembeek, alors que les deux fillettes âgées de 7 et 9 ans se promenaient avec leurs grands-parents. Le prévenu a profité d’un moment où les deux enfants étaient seules pour en attraper une, la soulever et lui toucher les fesses à plusieurs reprises avant de la remettre au sol et de lui montrer ses parties génitales.

Démission

Les victimes se sont enfuies et, une semaine plus tard, l’auteur a été arrêté lorsqu’elles l’ont reconnu. L’homme a tout de suite avoué les faits. Il a été libéré sous conditions, après quoi il a immédiatement démissionné de son emploi de maître-nageur et a suivi une thérapie à l’I.T.E.R., un centre ambulatoire d’aide aux auteurs de faits de mœurs.

La défense avait plaidé une suspension du prononcé probatoire mais le tribunal l’a rejetée, eu égard à la gravité des faits. Il a condamné le prévenu à six mois de prison assortis d’un sursis probatoire.