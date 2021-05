«Liens!», le réseau social de la culture en région du Centre

«Liens!» est une plateforme qui réunit artistes, collectifs, et opérateurs culturels de la région du Centre. Elle remplit plusieurs fonctions: répertoire culturel, agenda d’activités et réseau social spécialisé.

À l’origine, «Liens! », c’était une brochure au format A4, agrafée, dont la mission était de faire le lien entre les abonnés et la toute nouvelle structure culturelle créée à La Louvière suite à la fusion des communes. Nous étions en 1979.

42 ans plus tard, le monde a bien changé et l’information s’échange majoritairement de manière électronique. La sociologie territoriale aussi a évolué les gens sont plus mobiles et la notion abstraite de région du Centre s’est de plus en plus concrétisée.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, «Liens! » n’est plus un folder papier louviérois, mais un site internet doté d’une double ambition mettre en lumière la vie culturelle, associative et artistique des communes de la région du Centre et favoriser les liens entre les acteurs culturels de cette région. Ce site a été dévoilé au public ce jeudi.

Moyen de communication grand public et réseau social spécialisé

«Liens!» est destiné tant au grand public qu’aux professionnels. Pour le public, c’est un moyen de se renseigner sur l’offre culturelle régionale. Il propose une fonction de recherche rapide par mots-clés, suivant la commune, des catégories d’activité, le public cible ou les conditions d’accès spécifiques.

Pour les acteurs culturels, Liens! veut remplir la fonction d’un réseau social, quelque part entre Facebook et LinkedIn, tout en étant dédié à la culture. Les artistes sont appelés à s’y inscrire, tout comme les opérateurs culturels que sont les salles de spectacles, les centres culturels, les agents… L’objectif est de permettre à tout ce petit monde de se faire connaitre, d’entrer en contact facilement et de susciter des collaborations.

Liens !

La plupart des formes d’expression artistique y sont représentées (arts visuels, arts de la scène, musique, littérature…) à travers le travail de pros, semi-pros et amateurs. Alimenté au fil des inscriptions, ce répertoire se veut évolutif et varié. Comme sur un réseau social classique, on publie, on aime et on suit les infos liées à l’actualité que les artistes choisissent de poster. Une messagerie liée permet également d’entrer directement en contact.

Actuellement, 22 artistes ou collectifs sont inscrits sur «Liens!». Toute personne exerçant une activité artistique et basé dans les communes d’Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Écaussinnes, Estinnes, Fontaine-l’Évêque, La Louvière, Le Rœulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies est invitée à s’inscrire et ainsi nourrir l’émulation culturelle de la région du Centre.

https ://liensculture.be/