Pratiques d’écoute d’une zone de police: le chef de corps de la police d’Erpe-Mere «non-actif» durant quatre mois

Le chef de corps de la police d’Erpe-Mere (Flandre orientale), Luk Lacaeyse, a été placé sous un statut de non-activité pour une durée de quatre mois à la suite de présumées pratiques illégales d’écoute d’échanges - qui doivent rester confidentiels - entre un avocat et son client, a-t-on appris jeudi de source locale.

La décision de suspension a été prise à titre conservatoire par le collège de police, qui a toutefois souligné dans un communiqué que le commissaire principal est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire et que sa décision était motivée afin de «garantir la sérénité de l’enquête» en cours.

La zone de police de Erpe-Mere/Lede avait inauguré en septembre dernier de nouveaux locaux qui permettaient notamment d’enregistrer les auditions de suspects. Mais le système aurait été utilisé illégalement pour écouter des conversations entre des avocats et leurs clients

Une enquête judiciaire est menée par le parquet et, pour garantir la sérénité, le commissaire Lacaeyse a été placé en non-activité pour une durée de quatre mois - ce qui représente la période la plus longue possible dans un tel cas -, renouvelable.

Le collège de police a fait sien le point de vue exprimé par l’Organe de contrôle de l’information policière (COC) qui a estimé que les faits sujets à l’enquête ne résultent pas d’une «politique délibérée» mais d’une «ignorance».

Le bourgmestre d’Erpe-Mere, Hugo De Waele (CD&V), s’est pour sa part refusé jeudi à tout commentaire.