La vaccination des moins de 41 ans avec Johnson & Johnson suspendue aussi pour les publics précarisés en Wallonie

Après avoir été suspendue pour les moins de 41 ans, la vaccination avec Johnson & Johnson est désormais également suspendue pour les publics précaires, a décidé ce jeudi l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ).

Mercredi, la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson a été suspendue pour les moins de 41 ans. En cause? Une patiente de moins de 40 ans est décédée après avoir reçu une injection du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus. Elle avait été vaccinée via son employeur étranger, c’est-à-dire en dehors de la campagne belge de vaccination.

Ce jeudi, l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) a décidé d’élargir cette mesure aux publics «vulnérables» de moins de 41 ans, comme les personnes sans papiers ou sans domicile fixe, peut-on lire chez nos confrères de la RTBF.

L’impact sur l’avancement de la vaccination en Belgique n’est pas encore déterminé. «Nous sommes en train d’évaluer les implications et la meilleure façon de répartir les vaccins», explique la porte-parole de la task force vaccination, Gudrun Briat. Les vaccins Pfizer et Moderna seront utilisés pour les 18-40 ans. «La question de savoir si cela entraînera des retards est encore à l’étude.»

Les livraisons du vaccin J&J en Belgique ont été jusqu’à présent très limitées (environ 40.000 unités), indique le communiqué. 80% des doses administrées à ce jour l’ont été à des personnes âgées de plus de 45 ans.

Ce vaccin de Johnson & Johnson a pour particularité de s’administrer en une seule dose, contre deux pour les autres sérums. Janssen est donc prioritairement utilisé pour la vaccination à domicile des personnes âgées et la vaccination d’un certain nombre de groupes précaires tels que les sans-abri et les personnes sans papiers. Ces personnes continueront à recevoir le vaccin Janssen, même si elles ont moins de 41 ans. L’avantage de pouvoir les vacciner en une seule dose prime sur les risques, a précisé France Dammel, porte-parole du ministre fédéral de la Santé.