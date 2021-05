Emilio Ferrera quitte son poste d’entraîneur de Seraing pour l’Académie de La Gantoise

Emilio Ferrera quitte son poste d’entraîneur de Seraing. L’entraîneur bruxellois de 53 ans rejoint La Gantoise, où il sera responsable de la formation, a-t-on appris jeudi lors d’une conférence de presse à Gand.

Emilio Ferrera vient de faire monter Seraing en D1A après avoir battu Waasland-Beveren en barrages, permettant aux Metallos, qui étaient encore en D1 amateurs il y a un an, de retrouver l’élite après 25 ans d’absence.

Arrivé sur le banc serésien en janvier 2020, Emilio Ferrera avait encore un an de contrat à Seraing, mais il avait déjà laissé entendre il y a plusieurs semanes qu’il ne resterait pas à Liège la saison prochaine.

Avant Seraing, Emilio Ferrera était déjà passé par de nombreux clubs belges, dont le RWDM, La Louvière, le Club de Bruges, Lokeren, Genk ou OHL. Il a aussi été en charge des U12 d’Anderlecht et adjoint de Michel Preud’homme au Standard. A l’étranger, il est passé par la Grèce, l’Arabie Saoudite et Dudelange au Luxembourg.

Emilio Ferrera: «Comme si je venais à Disneyland»

«Cela faisait des années que je voulais faire ce travail, mais il n’y avait jamais eu de proposition vraiment concrète. Maintenant, c’est le cas. Je me réjouis vraiment de cette opportunité», a réagi Ferrera en conférence de presse.

Promu en D1A avec Seraing, le Bruxellois a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club serésien où il était arrivé en janvier 2020. «Il faut parfois faire des choix difficiles et partir au bon moment. C’est ce que j’ai fait après une promotion et Gand m’a proposé ce beau projet qui me convenait parfaitement. Je n’aime pas l’attention des médias, les stades pleins et ainsi de suite. Je préfère travailler dans l’ombre.»

À Gand, il va de nouveau travailler avec Hein Vanhaezebrouck qu’il avait déjà côtoyé à Anderlecht quand il entraînait les espoirs du RSCA. Il retrouvera également son frère Manu, toujours actif dans l’académie gantoise.

«Nous n’avons jamais travaillé ensemble», a précisé Emilio Ferrera. «J’aime être sur le terrain, mettre au point de nouvelles méthodes d’entraînement, etc. Manu est plutôt l’homme qui a une vue d’hélicoptère sur le football. Nous nous compléterons. J’ai travaillé avec Hein Vanhaezebrouck pendant un certain temps. Cela a parfaitement fonctionné à Anderlecht, alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ici? Vous avez tout à Gand. La direction est formidable, tout est là pour faire un bon travail. Le club dispose d’un magnifique complexe d’entraînement et d’un stade fantastique. Je me suis retrouvé à Disneyland, pour ainsi dire.»

«Emilio Ferrera est l’homme idéal pour ce poste», a ajouté le manager gantois Michel Louwagie. «C’est une bête de football, il maîtrise les méthodes, a été entraîneur dans de nombreux clubs de haut niveau et pense que les jeunes doivent pouvoir s’entraîner de la même manière que les footballeurs professionnels. Sa présence va nous offrir de nouvelles possibilités en matière de recrutement qui sera pris en charge par son frère Manu. Notre académie va être réorganisée et nous croyons en nos chances de réussite. Nous pensons avoir la bonne personne à la bonne place.»