10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Vaccination: Farciennes à la traîne; où sont les terrains de motocross?; trop peu de monitoring pour le cancer… Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 27 mai 2021.

1. Farciennes dernière à la vaccination en Wallonie: 3 réalités de terrain

Les statistiques sont sans appel: si la campagne de vaccination se déroule globalement bien en Wallonie, Farciennes est la commune la plus à la traîne. Malgré les nombreuses pistes d’explication, le bourgmestre Hugues Bayet a refusé d’y voir une fatalité.

2. Motocross: où sont les terrains?

En matière de motocross, la Wallonie n’est plus ce qu’elle était. Faute de circuits. Est-ce inéluctable?

3. Peu de monitoring pour le cancer

Les applis santé progressent. Mais les hôpitaux les utilisent peu pour suivre les patients avec un cancer selon une étude de MSD.

4. Rapport annuel du CSA: info et discriminations en tête des plaintes

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) publie son rapport annuel. L’occasion de faire le point avec Minh Giang Do Thi, secrétaire d’instruction, sur cette année 2020 un peu particulière.

5. Un certificat obligatoire pour les raccordements à l’eau dès le 1er juin

CertIBEau, c’est le nom d’un certificat obligatoire, dès ce 1er juin, pour les nouveaux raccordements définitifs à la distribution d’eau.

6. La mobilité pour les jeunes: ce n’est pas un luxe mais une opportunité

La mobilité, ce n’est pas un luxe. Surtout pour les jeunes les plus pauvres. C’est un résumé un peu à l’emporte-pièce, mais il illustre bien le cœur des résultats de l’étude menée sur 50 jeunes Belges francophones passés par les différents programmes d’échange ou de volontariat du Bureau International Jeunesse.

7. Un huissier à Chevetogne: «Une réaction parfaitement imbécile du collège»

Au conseil provincial, on va reparler de l’action syndicale de dimanche à Chevetogne. Et de la réaction du collège. «Parfaitement imbécile», selon Écolo.

8. Voyage: découvrez la Vendée en famille

La France regorge de trésors, on le sait. Nous sommes nombreux à en profiter lors de nos séjours dans le Sud ou en Bretagne. Et si on sortait des sentiers battus? On vous propose une virée en Vendée. Situé dans le Pays de Loire, juste en dessous de la Bretagne, ce département est riche d’histoire et de paysages.

9. INTERVIEW | Broos: «Après l’Afrique du Sud, j’arrête»

Hugo Broos se lance dans une dernière aventure, en Afrique. Il explique les raisons de son choix, et porte un regard bienveillant sur Vincent Kompany.

10. Violence dans un couple marié depuis 20 ans: «L’alcool, la source du problème»

En parallèle de la consommation abusive d’alcool, la violence s’est installée dans un couple de Mouscronnois.

