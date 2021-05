Enseignement obligatoire: la Flandre reporte l’entrée en vigueur de sa nouvelle procédure d’inscription à 2023-2024

La Flandre a décidé de reporter à nouveau d’un an l’entrée en application de ses nouvelles règles pour les inscriptions scolaires.

Le décret ‘inscription’ flamand ne livrera ainsi ses effets que pour l’année 2023-2024. Ce nouveau report est lié à la crise sanitaire, a justifié jeudi le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts (N-VA) en commission du parlement flamand.

En 2018, le précédent gouvernement flamand s’était mis d’accord sur une nouvelle procédure d’inscription pour les écoles afin de ne plus voir des parents qui campent devant les écoles pour y inscrire leur progéniture, et assurer une plus grande liberté de choix.

Le texte supprime aussi le «double contingentement», ce mécanisme qui devait assurer une plus grande mixité sociale. A Bruxelles, le texte entend aussi augmenter de 55 à 65% le quota de places réservées aux jeunes néerlandophones dans les écoles flamandes.