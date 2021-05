100 policiers mobilisés pour une non-ducasse à Mons

La police de Mons aidera les cafetiers à gérer le potentiel flux de visiteurs qui se rendraient dans le centre-ville en ce weekend particulier où aurait dû se dérouler la ducasse de Mons.

Pour la deuxième année consécutive, le Doudou n’aura pas lieu à Mons. L’an dernier, la situation était facile à gérer pour la police de Mons, qui n’a pas dû déplorer de débordements. La fermeture de l’horeca, en vigueur à l’époque, a grandement aidé.

Mais cette année, la situation est différente avec des terrasses de cafés et de restaurants qui seront bien ouverts et un temps qui s’annonce radieux après un mois de pluie et de fraicheur. De quoi faire craindre aux tenanciers d’être submergés par un flux ingérable de chalands voulant se retrouver malgré l’absence de ducasse.

Durant ce weekend particulier, la police de Mons-Quévy sera donc présente pour notamment soutenir l’horeca dans sa gestion du potentiel afflux de personnes souhaitant faire honneur à la Ducasse rituelle montoise.

«Une centaine de policiers sera mobilisée afin de permettre un équilibre entre mesures Covid-19 et aspirations légitimes des Montois à profiter d’une météo clémente pour partager un moment ‘Doudou’», indique la zone de police.

Qui annonce une approche basée sur la vigilance, le pragmatisme et la sécurité de tous. De son côté, elle en appelle à la modération, au respect des mesures et au sens civique. En bref, sortez, amusez-vous, mais ne faites pas n’importe quoi.

Pour rappel, les règles en vigueur sont: ouverture des terrasses de 8 h à 22 h, 4 personnes maximum par table et service à table. A noter que la vente d’alcool sera interdite en dehors des établissements horeca.