Tielemans en route vers une grosse cylindrée de Premier League?

Vu le probable départ de Georginio Wijnaldum vers Barcelone, Liverpool pourrait se tourner vers le milieu belge pour renforcer son entre-jeu. Tielemans vient de boucler une saison pleine avec les Foxes.

Le contrat de Wijnaldum à Liverpool expire à la fin du mois de juin et le milieu de terrain a confirmé qu’il quitterait le club dans lequel il a passé cinq ans, sans doute vers Barcelone, la destination la plus probable. Pour le remplacer, Liverpool envisagerait de recruter Youri Tielemans explique le Nieuwsblad.

Le milieu des Foxes a encore deux ans de contrat à Leicester et après avoir marqué le but de la victoire pour donner à son équipe leur tout premier trophée de la FA Cup, sa cote n’a jamais été aussi élevée. L’ancien joueur d’Anderlecht a joué tous les matches cette saison en championnat et a marqué 6 buts et donné 4 assists. L’un de ses meilleur ratio depuis son arrivée en Angleterre en 2018.

Élu joueur de la saison, il a terminé la saison en larmes après la 5e place de son équipe en championnat et la non-qualification pour la Ligue des Champions. Le milieu de terrain de 24 ans est sous contre jusqu’en 2023.