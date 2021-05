Zidane sur le point de quitter le Real Madrid

Selon les informations des quotidiens As et Marca, Zidane aurait décidé de quitter le club madrilène. Les quotidiens annoncent qu’il a communiqué sa décision aux dirigeants mercredi après quelques jours de réflexion.

Après Conte et l’Inter, c’est un autre coach d’envergure qui va quitter son club … et un Diable. Même si dans le chef de Zidane, c’est un départ moins surprenant. En effet, le Real, deuxième de Liga et éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, n’a pas remporté le moindre titre cette saison. Ce qui, à Madrid, est apparenté à un échec. C’est d’ailleurs la première fois pour Zidane qu’il achève une saison avec le Real sans aucun trophée.

Menacé à plusieurs reprises cette saison, notamment après l’élimination en Coupe du Roi face à Alcoyano, une équipe de troisième division espagnole, son sort est désormais scellé. Une décision prise après plusieurs jours de réflexion.

Quid d’Eden Hazard ?

On le sait, la relation entre les deux hommes était très forte. Zidane a souvent défendu et protéger Eden Hazard. Sans son mentor, et vu le contexte difficile pour le Diable, son futur à Madrid est rempli de doute. Hazard devra faire un bel Euro et se relancer dès le début de la saison prochaine pour espérer convaincre son futur coach.