Quand le Vésuve va-t-il se réveiller?

Entre le Vésuve, les îles Éoliennes et l’Etna, l’Italie abrite des volcans parmi les plus dangereux sur Terre. Et ils pourraient se réveiller. Bientôt?

Depuis un mois et après une longue fermeture due à la situation sanitaire actuelle, le site archéologique de Pompéi est rouvert aux touristes, friands de sa visite. L’endroit est, il est vrai, un vestige à ciel ouvert, témoin des dégâts causés en 79 après JC par l’éruption du Vésuve, un volcan voisin situé à seulement quelques kilomètres.

Pas «si», mais «quand»

La chose pourrait-elle se reproduire un jour? N’importe quel sismologue répondra par l’affirmative. La question, aujourd’hui, n’est plus de savoir si, mais bien quand un tel événement se (re)produira.

Aujourd’hui, les experts sont unanimes: la région de Naples, située à moins de trente kilomètres de Pompéi, est exposée à un risque majeur, une éruption imminente. Pourtant, personne ne peut dire quand cela se produira, ni d’où viendra le danger.

Comment protéger la baie? Comment les gens vivent-ils depuis des millénaires avec la menace constante d’éruptions dévastatrices? Toutes ces questions seront ce soir au centre de Baie de Naples, la colère des volcans, un documentaire diffusé dans le cadre du magazine Doc Shot, et qui proposera de faire le point sur cette situation potentiellement «explosive».

Grâce à une technologie de pointe et des images aériennes spectaculaires, cette enquête à la fois historique et scientifique suit une équipe d’experts internationaux qui scrutent les profondeurs de ces montagnes de feu pour prévenir une future tragédie. Ensemble, ils explorent et modélisent le processus géologique complexe à l’origine des éruptions afin de prédire les scénarios possibles et d’améliorer leurs prévisions. Une course contre la montre pour protéger les 3 millions d’individus qui vivent au pied de ces volcans.

La Une, 20.30