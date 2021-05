Avion détourné: l’ONU, l’Europe et les États-Unis réclament une «enquête urgente»

Les membres européens du Conseil de sécurité de l’ONU et les Etats-Unis ont appelé mercredi, dans une déclaration conjointe, «l’Organisation de l’aviation civile internationale à enquêter d’urgence» sur le détournement dimanche de l’avion de Ryanair au Bélarus, à l’issue d’une session de la plus haute instance onusienne.

Cet évènement est «sans précédent et inacceptable» et ses responsables doivent «en rendre compte pleinement», ajoute leur déclaration, qui le «condamne fermement» et réclame aussi la «libération immédiate» du «journaliste indépendant» bélarusse Roman Protassevitch et de son amie russe Sofia Sapega, tous deux arrêtés à Minsk après l’arrivée de l’avion.

La réunion du Conseil de sécurité, virtuelle et à huis clos, avait été convoquée en urgence par l’Estonie, l’Irlande et la France.

L’obligation faite à l’avion de se poser, «sur de faux motifs», a mis «en danger la sécurité aérienne», ajoute la déclaration. «Ces actes constituent une attaque flagrante contre la sécurité de l’aviation civile internationale et contre la sécurité européenne et témoignent d’un mépris flagrant du droit international», affirme le texte.

Basée à Montréal, l’OIAC doit tenir une réunion d’urgence jeudi sur cette affaire. Le Bélarus a affirmé que l’avion avait été dérouté sur Minsk à la suite d’une alerte à la bombe.

La déclaration est signée de l’Estonie, de la France, de l’Irlande, de la Norvège, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, auxquels se sont joints deux anciens membres du Conseil de sécurité, l’Allemagne et la Belgique.

Selon des diplomates, les initiateurs de la réunion du Conseil de sécurité n’ont même pas essayé d’avoir une déclaration commune de l’instance, à laquelle se serait probablement opposée la Russie. Depuis dimanche, Moscou a apporté son soutien explicite au Bélarus.

Au cours de la réunion du Conseil, l’ambassadeur russe adjoint Dmitry Polyanskiy a utilisé les mots de «fake news» pour la description de l’évènement faite par les Européens et les Américains, en réaffirmant le soutien de la Russie aux explications du Bélarus selon lesquelles l’avion a atterri à Minsk en raison d’une réelle menace de bombe, a indiqué à l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.

En rappelant que plusieurs pays ont déjà pris des mesures contre le Bélarus, les signataires de la déclaration indiquent sans précisions qu’ils «vont intensifier (leurs) efforts, notamment en coordonnant (leurs) politiques de sanctions, pour garantir que les autorités bélarusses assument la responsabilité de leurs actions».