Le Qatar annonce une aide de 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza

Le Qatar a annoncé mercredi une aide de 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza, bombardée pendant une dizaine de jours par l’armée israélienne lors du conflit avec le mouvement islamiste Hamas qui contrôle l’enclave palestinienne.

Les efforts diplomatiques s’intensifient ces derniers jours pour consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis vendredi entre Israël et le Hamas et aider à la reconstruction de la bande de Gaza, où de nombreux immeubles ont été pulvérisés et les infrastructures endommagées dans des frappes israéliennes.

«Selon les directives de sa majesté, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar, l’Etat annonce 500 millions de dollars (environ 410 millions d’euros) d’aide en soutien à la reconstruction de Gaza», a indiqué sur Twitter le ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

«Nous continuerons à soutenir nos frères en Palestine de façon à obtenir une solution juste et durable par l’établissement d’un Etat indépendant», a-t-il ajouté.

Le conflit entre le Hamas et Israël, le quatrième depuis 2008, a éclaté le 10 mai avec le tir par le Hamas de salves de roquettes vers Israël en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés lors de plusieurs jours d’affrontements avec la police israélienne sur l’esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est occupé. A l’origine des heurts, la menace d’expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.