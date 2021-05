INFOGRAPHIE | Coronavirus dans les écoles: le nombre de cas en (légère) hausse, surtout dans le secondaire

1.846 cas de Covid-19 ont été signalés parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire durant la semaine du 17 au 23 mai. Archives Photo News

Ce bilan hebdomadaire était particulièrement attendu. Il montre un impact plutôt léger sur la courbe du nombre de cas de Covid-19 dans les établissements scolaires.

Depuis le lundi 10 mai, tous les élèves du secondaire sont de retour en classe pour suivre les cours à 100% en présentiel, après 6 mois à 50% de distanciel pour les 3e secondaire et plus. La fin de cet enseignement hybride a-t-il un impact sur les contaminations au sein des écoles? Avec le congé de l’Ascension, la première de ce «retour à la normale» ne comportait que trois jours et 1.441 cas de coronavirus avaient alors été recensés.

La semaine passée, celle du 17 mai, était quant à elle complète. On n’a cependant pas assisté à une explosion du nombre de contaminations. Dans le rapport communiqué ce mercredi par l’ONE, on apprend ainsi que 1.846 cas de Covid-19 ont été signalés dans l’enseignement fondamental et secondaire, dont 1509 cas sur les 903.806 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela représente 0,17% des élèves, indique l’Office national de l’enfance. Cette proportion était de 0,30% (2.671 cas) fin mars, lorsque les écoles avaient dû fermer une semaine avant les vacances de Pâques.

+ 306 cas en secondaire

Le nombre de cas est donc en hausse de 405 unités par rapport à la semaine précédente mais il est inférieur aux 1921 cas recensés la semaine du 3 mai. L’augmentation est surtout notable parmi les élèves du secondaire (824 contre 518 la semaine précédente) mais il reste sous la flambée de la mi-mars.

Le prochain bilan sera communiqué en milieu de semaine prochaine et concernera une semaine de quatre jours vu le congé du lundi de Pentecôte ce 24 mai.