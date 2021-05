Coronavirus: voici tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 26 mai.

La sélection de la rédaction Les communes wallonnes où la vaccination contre le coronavirus galope et celles à la traîne La moitié des Wallons de 18 ans et plus ont désormais reçu au moins une injection du vaccin anti-Covid. Le point sur les communes en tête et en queue de peloton. + LIRE L’ARTICLE Coronavirus: les admissions et les décès toujours en baisse Les admissions et les décès liés au Covid-19 poursuivaient leur courbe descendante, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce mercredi matin. + LIRE L’ARTICLE PHOTOS | Le roi au cœur de Liege Airport, où 2.600 personnes y sont vaccinées tous les jours Lors de sa visite au centre de vaccination de Liege Airport, le roi Philippe a souligné l’importance de la vaccination lors de discussions avec les employés du centre et les personnes qui se faisaient administrer une dose de sérum contre le coronavirus. + LIRE L’ARTICLE

1. Belgique

Le vaccin Johnson & Johnson suspendu en partie: la Belgique réagit après le décès d’une citoyenne de moins de 40 ans

La Belgique va demander l’avis de l’agence européenne des médicaments après le décès d’une personne de moins de 40 ans récemment vaccinée par Johnson & Johnson. En attendant plus de précisions, il a aussi été décidé que le vaccin ne serait plus utilisé que pour les citoyens de 41 ans et plus. + LIRE ICI

Coronavirus: inquiétude autour de la lenteur de vaccination des détenus

Les détenus ne sont pas considérés comme prioritaires dans la vaccination contre le coronavirus et la situation se détériore en prison, avertit ce mercredi le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP). + LIRE ICI

Coronavirus: la reprise de l’emploi en Belgique est parmi les plus lentes d’Europe

Si la reprise du marché du travail en Belgique se redresse progressivement à mesure que la situation sanitaire s’éclaircit, elle reste l’une des plus lentes d’Europe, affirme le site de recherche d’emploi Indeed ce mercredi. + LIRE ICI

Procédure disciplinaire engagée contre la bourgmestre de Saint-Trond

Le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers (Open Vld), a chargé le gouverneur du Limbourg d’engager une procédure disciplinaire contre Veerle Heeren (CD&V). Il y a quelques semaines, la bourgmestre de Saint-Trond avait avoué avoir été vaccinée contre le coronavirus avec son entourage avant son tour. + LIRE ICI

Report du Codeco: «Le brouillard complet pour l’horeca»

Le report du Comité de concertation au 4 juin provoque la «colère et l’inquiétude» au sein du secteur horeca qui attend toujours des précisions et des décisions, tant sur le protocole applicable pour la réouverture en intérieur que sur certaines mesures d’assouplissements déjà avalisées par les experts virologues, indique mercredi Horeca Wallonie dans un communiqué. + LIRE ICI

2. Régions

Trois après-midis sans rendez-vous pour liquider les stocks de vaccins à Soignies

Les personnes de 41 ans et plus peuvent se rendre d’ici ce 28 mai sans rendez-vous pour se faire injecter une première dose de vaccin. + LIRE ICI

«La Boum 3»: deux événements différents veulent occuper le bois de la Cambre samedi

Deux événements différents, «La Boum 3» et «European Demonstration for Freedom», ont déposé une demande d’autorisation pour occuper le parc du bois de la Cambre ce samedi. + LIRE ICI

INFOGRAPHIES | Coronavirus: les hospitalisations encore en légère hausse en Brabant wallon

21 personnes sont actuellement hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. Le nombre de nouvelles contaminations diminue légèrement. + LIRE ICI

Trop de difficultés pour s’inscrire à la vaccination: Herstal lance l’opération «Vaccin’Action»

À partir de ce jeudi, trois initiatives de proximité seront lancées à Herstal pour favoriser l’accès au vaccin contre la Covid-19. + LIRE ICI

3. Monde

Livraisons de vaccins: l’UE accuse AstraZeneca de «violation flagrante» du contrat

L’Union européenne a accusé ce mercredi AstraZeneca de «violation flagrante» du contrat d’achat de vaccins anti-Covid, reprochant au laboratoire pharmaceutique de ne pas avoir mobilisé rapidement le maximum de ses capacités de production en Europe pour fournir les Vingt-Sept. + LIRE ICI

Le Brésil franchit le cap des 450.000 morts du Covid

Le Brésil a dépassé mardi le seuil des 450.000 morts de Covid-19, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, et les épidémiologistes craignent une troisième vague de contaminations. + LIRE ICI

4. Sport

Pas de vaccin Johnson & Johnson pour les Diables rouges, ils hériteront du Pfizer

Suite au décès d’une patiente de moins de 40 ans après avoir reçu une injection du vaccin Johnson & Johnson, la Belgique a décidé de ne plus administrer le sérum aux personnes de moins de 41 ans. + LIRE ICI

Les Diables Rouges n’auront pas leur 2e dose du vaccin Pfizer avant l’Euro

Les Diables Rouges recevront leur première dose du vaccin Pfizer contre le Covid-19 avant le début du championnat d’Europe de football. La deuxième dose ne sera inoculée qu’à l’issue de cet Euro. Le journal Het Laatste Nieuws a révélé l’info mercredi et la nouvelle a été confirmée par l’‘Union belge de football (URBSFA) à l’agence Belga. + LIRE ICI

5. Culture

Mesures Covid: les festivals francophones veulent des précisions avant le 4 juin

Les responsables de festivals de musique en Belgique francophone souhaitent obtenir rapidement des précisions afin de déterminer à partir de quand, sous quelles conditions et pour quelle jauge maximum un festival peut être organisé en extérieur sans distanciation sociale. + LIRE ICI