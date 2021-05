VIDÉO | Le gardien du Standard, au chevet d’enfants et de jeunes en difficulté familiale, lance un appel aux dons

Invité de marque ce mercredi à l’ASBL «La Maison», à Liège: Arnaud Bodart. Le gardien du Standard organise une levée de fonds au profit de l’association.

L’ASBL «La Maison de L’Institut Michotte», à Liège, a reçu une visite pour le moins particulière, ce mercredi après-midi… le gardien du Standard de Liège! Arnaud Bodart est venu rencontrer l’équipe qui œuvre au sein de l’association, ainsi que les enfants et adolescents qui vivent à «La Maison».

Le joueur du Standard a décidé d’organiser une levée de fonds au profit de cette ASBL, qui oeuvre à l’accueil et l’éducation d’enfants et de jeunes ados de 3 à 18 ans sous mandat du Service d’Aide à la Jeunesse et du Service de Protection Judiciaire.

Cette levée de fonds sera accessible au grand public à partir de ce jeudi à 10h sur le site arnaudbodart.be et sur les plateformes mentionnées ci-dessous. L’argent récolté permettra à l’association de faciliter l’accès au sport à ses jeunes.

L’appel aux dons se fera de deux façons: d’une part via Crowd’in et d’autre part via une vente aux enchères sur ebay. Les deux plateformes donneront aux participants la possibilité d’acquérir des objets personnels et des pièces uniques du gardien du Standard ainsi que d’autres joueurs, parmi lesquels: ses gants, des vareuses de joueurs, des cartes dédicacées, et jusqu’à une séance de tirs au but exclusive face à Arnaud Bodart.