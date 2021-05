Ce milieu offensif a été formé à Bruges et Malines notamment. -

Les Dogues ont révélé le visage d’un nouveau renfort. C’est le sixième et sans doute dernier à moins d’une bonne opportunité. Car le groupe est déjà conséquent. Il s’agit de Joël Ito, un milieu offensif de 23 ans. Il a été formé à Bruges et Malines notamment. Il a porté les couleurs de Geel et La Louviere.

