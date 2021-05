Le Tour de France labellise Bruxelles «ville de vélo»

In juli 2019 gaf Brussel het startschot van de #TdF Twee maand later lanceerden we de echte “Grand Départ” met ons fietsactieplan. Objectief: verdubbeling vd fietsverplaatsingen tegen 2024🎯 Heel wat acties later, kunnen we nu al een stijging van 64% optekenen ?🚴🏼???#DeGoedeKantOp pic.twitter.com/Pn3wCpD32o